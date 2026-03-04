Siniestro vial fatal en Ruta 30: Participaron tres vehículos con el saldo de un fallecido y varios heridos

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Volkswagen Gol Trend (dominio IYX314), conducido por un menor de edad, quien circulaba acompañado por otros dos menores; un Volkswagen Gol Power (dominio FHR143), conducido por Rodolfo Marcelo López, quien falleció a raíz del impacto y era acompañado por Eliana Orellanos; y una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Mariano Javier Alonso.

Confore a lo informado por policía vial Chivilcoy, el hecho se produjo pasada la hora 11 de este martes, cuando un Volkswagen Gol, dominio FHR-143, conducido por Rodolfo Marcelo López, de 52 años y domiciliado en Rawson, colisionó de manera frontal contra un Volkswagen Gol Trend, patente IYX-314, guiado por un menor de edad con domicilio en Chivilcoy, quien viajaba acompañado por dos menores mas.

A raíz del violento impacto, López falleció en el lugar. En tanto, su acompañante, Eliana Orellano, de 38 años, también domiciliada en Rawson, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada para su atención médica.

Por su parte, los menores que se trasladaban en el segundo rodado presentaron múltiples lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Minutos después del choque frontal, una pick-up Volkswagen Amarok, dominio AH525DE, conducida por Javier Mariano Alonso, mayor de edad y domiciliado en Chivilcoy, colisionó por alcance contra los vehículos siniestrados, aunque su conductor no presentó lesiones de consideración.

De acuerdo con los datos recogidos en el lugar por parte del sitio La Razon de Chivilcoy, el Volkswagen Gol Trend en el que se movilizaban los menores habría mordido la banquina, lo que provocó que el conductor perdiera el control e invadiera el carril contrario. La magnitud del impacto quedó reflejada en el estado en que terminó el vehículo, cuyo motor se desprendió y quedó a varios metros del punto de colisión.

Según informó el jefe de la Policía Vial Chivilcoy, comisario mayor Miguel Ángel Costa, en el operativo intervinieron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos Voluntarios y ambulancias del SAME.

La ruta permaneció cortada al tránsito durante las tareas periciales y de asistencia. Se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de la fiscal Dra. Peña.

Foto portada De Chivilcoy