Siniestro en la Ruta 5: Se incendió un acoplado que transportaba ganado vacuno

Un grave incidente se registró a la altura del kilómetro 146 de la Ruta Nacional 5, en jurisdicción de Chivilcoy, cuando un transporte de hacienda sufrió un voraz incendio producto de una falla mecánica. El siniestro afectó principalmente al acoplado del vehículo, generando una situación de riesgo tanto para el conductor como para los animales trasladados.

El transporte involucrado es un camión Ford Cargo 1722 de color blanco perteneciente a la firma «Mobilia Vázquez». El vehículo era conducido por Jorge Sergio Lolla, un hombre de 66 años domiciliado en la ciudad de 9 de Julio, quien afortunadamente no sufrió heridas.

El fuego se originó en el acoplado marca F.H. Según se informó, «debido al fuego se procedió a bajar varios vacunos, los cuales fueron encerrados en un campo de las inmediaciones» para garantizar su seguridad y despejar la calzada.

«El incidente se produjo por desperfectos mecánicos», confirmaron fuentes oficiales, destacando que la prioridad fue la protección de la carga viva y la integridad del chofer.

