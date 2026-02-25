Sesionó Diputados y creó la comisión para el seguimiento de la ludopatía

La Cámara de Diputados avanzó en la integración de sus comisiones permanentes. Primero se votó un cambio de reglamento para la conformación de las comisiones dado que se acordó que se unifiquen algunas de ellas. Por otro lado, se conformó la comisión de juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía, tema por demás abarcado por diferentes proyectos, pero ninguno llegó al recinto para ser tratado.

Las tres más codiciadas son Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e Impuestos y Legislación General, históricamente en manos del oficialismo.

Según fuentes de los bloques, estaría todo dado para que siga al frente de Presupuesto el kirchnerista Juan Pablo de Jesús, mientras que el massista Rubén Eslaiman continuaría en Legislación General. La vacante está en Asuntos Constitucionales y Justicia, que presidía Susana González hasta diciembre pasado. Mayra Mendoza podría presidir esta comisión, según fuentes legislativas.

Por su parte, quedaron vacantes Educación, Obras Públicas y Producción tras la salida de Fernanda Díaz, Claudio Rossi y Fabián Perechodnik.

La nueva correlación de fuerzas también incide en la negociación: la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO suma 31 bancas y buscará ampliar su presencia en los cuerpos estratégicos. Aunque finalmente no se trasladó la alianza política a un bloque en conjunto, está previsto que jueguen en tándem el partido amarillo con el violeta. La Libertad Avanza terminó de confirmar que no habrá unión administrativa con el PRO al presentar la nota con la cantidad de diputados que conforman el bloque.

Si bien el temario de la sesión no se dio a conocer, aseguran que el tema de la reforma laboral y el cierre de empresas estarán presentes en los discursos.

LOS TEMAS TRATADOS

Tras varias idas y vueltas en la confección del temario, quedó descartado el tratamiento de los proyectos vinculados a la ludopatía, aunque sí se formalizará la creación de una comisión específica para abordar esa temática. El foco estará puesto en la reorganización interna del cuerpo, en una sesión que marcará el reinicio formal de la actividad parlamentaria luego de 70 días sin debates en el recinto.

El acuerdo, que fue conversado entre el oficialismo y los bloques opositores, reducirá la cantidad de comisiones de 47 a 43. Cinco serán absorbidas por otras de competencia similar: Igualdad Real de Trato y Oportunidades se integrará con Discapacidad; Mujer con Género y Diversidad; Libertad de Expresión con Comunicación; Recursos Naturales con Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Adultos Mayores con Previsión y Seguridad Social. A la par, se sumará la comisión de Ludopatía, que tendrá la tarea de analizar la extensa nómina de iniciativas presentadas en los últimos años. La propuesta de achicar la estructura venía siendo impulsada desde 2025 por sectores que planteaban la necesidad de agilizar el funcionamiento legislativo y evitar superposiciones temáticas.