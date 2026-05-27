Video: Escándalo en Berazategui, cuando en un desfile gaucho, terminaron a los rebencazos

En la provincia de Buenos Aires, históricamente ya pasó de todo en actos patrios, pero lo ocurrido este 25 de Mayo en Berazategui elevó la vara del papelón criollo.

Lo que debía ser una jornada de tradición, caballos y escarapelas terminó convertido en un duelo a los rebencazos delante de familias, chicos y celulares listos para viralizar el desastre.

El episodio ocurrió durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista organizado en Berazategui por los festejos patrios. En medio de la recorrida de agrupaciones gauchas, dos jinetes empezaron a discutir arriba de sus caballos y la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una escena digna de un western bonaerense de bajo presupuesto. Sucedió en la Avenida Vergara y calle 17, con una vergonzosa, pero gran destreza ecuestre.

Las imágenes comenzaron a circular primero en TikTok y Facebook entre vecinos de la zona y explotaron definitivamente cuando se empezó a compartir el video en todas las redes sociales. Desde entonces, el clip recorrió Instagram, X y grupos de WhatsApp con velocidad récord tras la publicación de @lamisioninformaberazategui.

Del desfile al duelo criollo

En las grabaciones se observa cómo los hombres se cruzan verbalmente, acercan los caballos y terminan golpeándose con los rebenques mientras alrededor la gente grita e intenta entender qué está pasando.

La escena generó una mezcla de sorpresa, bronca y humor entre los usuarios. No faltaron quienes compararon el episodio con “una pelea del siglo XIX transmitida en HD” ni quienes remarcaron el insólito contraste entre el clima patrio y el nivel de violencia del momento.

Uno de los comentarios más compartidos fue el de un vecino que, mientras filmaba, lanzó: “Preparar el caballo todo el año para que hagan estas cosas”.

Bronca, memes y silencio oficial

En redes sociales muchos usuarios cuestionaron que el enfrentamiento ocurriera delante de chicos y familias que asistían al desfile. Otros apuntaron contra las internas entre agrupaciones tradicionalistas y aseguraron que “siempre hay problemas” en este tipo de encuentros.

Hasta el momento no trascendieron detenidos ni heridos de gravedad. Tampoco hubo un comunicado oficial del Municipio de Berazategui explicando qué originó la pelea.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y dejó una postal tan insólita como verdaderamente bonaerense. Es que no es para menos, el 25 de Mayo terminó con gauchos a los rebencazos en plena avenida de “Beraza”, mientras el pueblo quiere saber de que se trata.