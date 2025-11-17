Serios daños genero la tormenta este sábado en el CEPT 15 El Chajá

El evento climático de este sábado 15 con lluvia y viento, que genero serios daños en viviendas, el arbolado de la ciudad, el tendido eléctrico en localidades y en el medio rural, también causo serios estragos en las instalaciones del CEPT 15 El Caja, donde parte de su arbolado se vio dañado, sus invernáculos y estructuras montadas en el lugar fueron destrozadas o arrancadas por efecto del fuerte viento.

Aun no se han contabilizado los daños finales ni económicos, debido a que se esta haciendo un relevamiento del impacto de la tormenta.

Nuestra solidaridad con la comunidad educativa del CEPT 15 El Chajá.