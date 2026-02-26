Senado sin acuerdos: la disputa por cargos expone la interna del oficialismo ¿se parte el bloque?

El Senado llega a una nueva sesión preparatoria con una cuenta pendiente que se arrastra desde diciembre: la definicion de sus autoridades. Será este jueves a las 15 horas y sin acceso para la prensa por orden de la presidenta Verónica Magario. La falta de acuerdos en el oficialismo mantiene vacantes las vicepresidencias y deja en evidencia la disputa interna que atraviesa al peronismo provincial.

La Cámara alta, presidida por la vicegobernadora Veronica Magario, no logró cerrar en el recambio legislativo la designación de las seis vicepresidencias ni otros cargos estratégicos como la Secretaría Legislativa. En la línea sucesoria, detrás de Magario, quedó el vicepresidente quinto, Carlos Kikuchi (ex libertario hoy en el bloque Unión y Libertad), una situación atípica que refleja la parálisis institucional.

El eje de la disputa es la Vicepresidencia primera, un lugar clave en la estructura de poder del Senado. Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof sostienen que ese sillón debe quedar en manos de un perfil alineado al Ejecutivo. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio referenciado en el mandatario, impulsa nombres propios para garantizar una interlocución directa con la gobernacion.

En ese esquema aparece la figura de Ayelén Durán, vinculada políticamente al ministro Andrés Larroque. Sin embargo, su postulación no goza del consenso pleno dentro del bloque oficialista. Ante las posiciones tan cerradas sobrevoló el fantasma de la ruptura del bloque y que el kirchnerismo y el MDF jueguen en bandos diferentes. “No lo descartes, el massismo está haciendo todo para que no suceda, pero de ambos lados barajaron esa posibilidad”, admite un asesor con amplios conocimientos de corrillos legislativos, y que pocas veces le erra.

Del otro lado se planta Mario Ishii, quien admite por lo bajo su intención de ocupar la vicepresidencia primera y asegura que se trata de un compromiso previo. El jefe comunal de José C. Paz también hace valer el argumento del equilibrio territorial dentro del Senado. En paralelo, el nombre de Sergio Berni sobrevoló la discusión, tanto para la vice como para la jefatura del bloque, aunque en las últimas horas su protagonismo habría mermado al punto se ser descarto en estricto off por algún legislador que hasta hace una semana lo postulaba.

El bloque oficialista, que todavía se llama Unión por la Patria, también debe definir su propia conducción. Desde la presidencia del Senado reclaman una voz clara para ordenar la negociación parlamentaria, mientras en el kirchnerismo sostienen que ellos tendrán peso decisivo en esa definición.

AMPLIAR PARA CONFORMAR

En medio del estancamiento, comenzó a circular una alternativa: ampliar la cantidad de vicepresidencias para descomprimir la tensión interna. La posibilidad de sumar dos lugares más —llevarlas de seis a ocho— es leída como un intento de repartir poder y contener a los distintos sectores. La iniciativa, que requeriría acuerdo en el recinto, ya genera resistencia en la oposición.

El trasfondo de la discusión no es solo simbólico. Cada cargo implica estructura, recursos y capacidad de influencia territorial, un factor clave en un año atravesado por reacomodamientos políticos. Además, el oficialismo debe resolver quién conducirá comisiones estratégicas como Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.

La demora en cerrar estos acuerdos expone las dificultades para articular posiciones dentro del propio peronismo. A más de dos meses del recambio legislativo, el Senado bonaerense sigue sin completar su esquema de autoridades. El kirchnerismo y el kicilofismo en guerra fría, pero en medio de ellos, con el senador Marcos Pisano a la cabeza, el massismo trata de hacer equilibrio, que el bloque no se rompa para brindarle gobernabilidad Kicillof y empezar el año en paz. Por estas horas es una utopía inmensa.