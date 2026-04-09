Semillas y propiedad intelectual: legisladores y técnicos volvieron a debatir el futuro del sistema

La Fundación Barbechando llevó adelante una jornada de trabajo titulada «Ley de semillas y UPOV 91: ¿cómo salir del laberinto?», que reunió a legisladores nacionales de distintos bloques políticos y referentes del sector agroindustrial en un ámbito de intercambio técnico orientado a fortalecer el debate legislativo.

El encuentro se realizó en un contexto en el que la discusión sobre la Ley de Semillas vuelve a cobrar protagonismo, impulsada por compromisos internacionales recientemente asumidos por la Argentina. En este escenario, los participantes coincidieron en la necesidad de ordenar el debate, clarificar impactos y definir los márgenes de acción legislativa en torno a un tema considerado estratégico: la propiedad intelectual en el agro.

En línea con actividades previas, la jornada buscó acercar herramientas e información a los legisladores, reforzando su rol en la construcción de una normativa moderna, previsible y equilibrada, capaz de articular incentivos a la innovación con las dinámicas productivas del sector.

Tres miradas sobre un mismo desafío

La agenda se estructuró en tres ejes. En primer lugar, Miguel Rapela, director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, analizó el marco normativo vigente y los principales desafíos vinculados a la actualización de la ley y una eventual adhesión a UPOV 91.

Luego, representantes de la industria semillera –Ricardo Fernández Pancelli y Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)- destacaron la oportunidad de recuperar la innovación y la importancia de contar con un marco legal transparente, señalando a UPOV 91 como una herramienta clave para ese objetivo.

Por último, desde la visión productiva, Fernando de Nevares (CREA) y Pablo Ginestet (CRA-CARBAP) expusieron el consenso alcanzado por la Mesa de Enlace junto con Aapresid y CREA. En ese sentido, propusieron modificar la legislación vigente en lugar de adherir directamente a UPOV 91, con especial foco en el artículo 27 de la Ley 20.247. También subrayaron la necesidad de reducir la presión impositiva y eliminar los derechos de exportación.

Propusieron modificar la legislación vigente en lugar de adherir directamente a UPOV 91, con especial foco en el artículo 27 de la Ley 20.247.

Un debate histórico que busca definiciones

La jornada concluyó con una coincidencia general: cualquier cambio en el régimen de semillas implicará un proceso cultural y económico que requerirá confianza y reglas claras para garantizar el desarrollo sostenible del agro argentino.