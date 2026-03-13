Semillas ILLINOIS, una marca que siembra resultados mirando al futuro del maíz

Durante Expoagro 2026 (San Nicolás, Buenos Aires), Semillas ILLINOIS presentó su nueva identidad visual ante productores, asesores, periodistas y su red de distribuidores, junto al lema “Sembramos Resultados”.

En la apertura de la presentación, Segundo Delor, gerente de Marca de ILLINOIS, destacó que el cambio trasciende lo estético y refleja una nueva etapa para la marca. “Hoy estamos presentando una imagen renovada, pero el cambio es mucho más profundo: Illinois está iniciando una nueva etapa de crecimiento basada en la especialización en maíz. Entendimos que para acompañar al productor y lograr un crecimiento sostenido era fundamental concentrar todo nuestro foco en el cultivo”, señaló.

Según explicó, esta apuesta se apoya en tres pilares: las oportunidades que ofrece el mercado de maíz en Argentina y Uruguay, la fortaleza del portfolio actual y futuro gracias a los programas de mejoramiento y bancos de germoplasma que GDM incorporó en los últimos años, y una estrategia de especialización total en el cultivo. “Illinois es una marca que nació del maíz, con un programa de mejoramiento en Entre Ríos, y hoy estamos volviendo a esas raíces con equipos técnicos y comerciales enfocados en ofrecer soluciones simples y confiables para mejorar los resultados de los productores”, concluyó.

A los dichos del gerente de Marca, Jorge Pellegrino, gerente de Desarrollo, agrega: “Este presente y este futuro para el desarrollo de nuevos híbridos ya los empezamos a construir hace unos años en base a inversiones estratégicas. Así adquirimos programas de mejoramiento de maíz en Brasil -en la zona de Petrolinas-, el de KWS para Latinoamérica en 2024 y el de AgReliant en 2025. De este modo, estamos buscando la aceleración en la obtención de híbridos”.

El gerente Comercial de ILLINOIS, Agustín Manavella, se refirió a las proyecciones de crecimiento de la marca para los próximos años. “A nuestra histórica solidez de genética de maíz, construida del sur a norte del país, ahora le estamos sumando robustez y crecimiento. Nuestros objetivos actuales serán, hacia el sur de la región maicera, sostener todo el espacio ganado; en la región centro, acelerar el crecimiento; y en la región norte del país ampliar la superficie sembrada con Semillas ILLINOIS. En conclusión, el desafío es duplicar la venta de bolsas de maíz al año 2030”, señaló.

En cuanto a las perspectivas para la campaña comentó: “Desde Illinois vemos una campaña muy prometedora por delante. El mercado se mantiene firme y la demanda interna —particularmente desde la ganadería— acompaña. Para nosotros esto representa una gran oportunidad de seguir generando valor para el productor, acercando genética y biotecnología de punta, junto con recomendaciones ajustadas a cada lote y cada ambiente. Estamos convencidos de que es un muy buen momento para el maíz y para quienes lo producen”, agregó.

En este camino, la red comercial cumple un rol fundamental, ya que es quien acerca al productor la propuesta de valor de la marca, sus novedades y recomendaciones técnicas. A su vez, el equipo comercial y técnico —con ingenieros agrónomos presentes en las principales regiones maiceras del país— permite comprender las necesidades de cada zona y llevar una

propuesta ajustada a cada realidad productiva, siempre con un foco claro: generar valor en el productor.

Híbridos y manejo

En el plot de Expoagro, Semillas ILLINOIS mostró la totalidad de su portfolio, completo y que “siembra resultados” con híbridos de distintos ciclos de madurez y múltiples biotecnologías, y diferentes estrategias de manejo que muestran cómo impactan en el rendimiento y la rentabilidad del productor.

En el módulo de “plasticidad reproductiva” se pudo ver la estabilidad de IS 2738 MGRR2, un híbrido prolífico, de rápida tasa de secado y adaptado a ambientes restrictivos como los que podemos encontrar en el oeste arenoso y sudoeste de Buenos Aires.

Por su parte, el espacio destinado al manejo de la densidad, se pudieron las virtudes agronómicas para ambientes de alta productividad del IS 7.24 TRE e IS 2773 TRE.

“Actualmente, contamos con una amplia red de ensayos con más de 150 ambientes productivos donde medimos estabilidad, potencial y sanidad de cada uno de nuestros híbridos comerciales y experimentales, como múltiples líneas de manejo. Nuestro objetivo desde ILLINOIS no es solo brindar genética de excelencia, sino también acompañar al productor con líneas de manejo que aumenten su productividad por hectáreas”, señaló Pellegrino.

Resultados, compromiso y confianza: tres conceptos que sintetizan la nueva etapa de ILLINOIS y su apuesta por seguir creciendo en maíz.