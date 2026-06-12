La granja que viene tiene a la tecnología como aliada

La granja del futuro tiene alimentación de precisión, IA, control inteligente a través de sensores que entregan cientos de datos que es necesario leer, procesarlos y tomar decisiones. Eso sí, hay que tener capacidad de leerlos.

“Planear, ejecutar, medir, ajustar y evolucionar”, traza como un rezo la especialista española y señala que se apoya en el software Precision Livestock Farmer que utiliza sensores, dispositivos IoT (Internet de las Cosas) y ciencia de datos para monitorear continuamente a cada animal en tiempo real.

Esta estrategia transforma la gestión de la granja, pasando de observaciones visuales de todo el rebaño a decisiones automatizadas basadas en datos que optimizan la salud, el bienestar y la eficiencia de la producción.

En este paradigma de manejo el rol de las tecnologías es clave y reposa en dispositivos portátiles y biosensores: los collares GPS, los podómetros y las etiquetas auriculares rastrean el movimiento y detectan signos tempranos de enfermedad o estrés por calor. Datos reproductivos, consumo de alimento y agua, datos productivos y de comportamiento de los animales. Seguimiento de cerdos destetados, temperatura corporal y ganancia de peso.

El reconocimiento facial en cerdos es una tecnología de monitoreo no invasivo que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para identificar individualmente a los animales y evaluar su bienestar físico y emocional . Esta herramienta sustituye o complementa los métodos de marcado tradicionales y permite a los productores optimizar el manejo de las granjas.

Funciona con cámaras de alta resolución escanean la morfología del hocico, los ojos y la disposición de las orejas de los cerdos, logrando tasas de identificación individual superiores al 97%. Los sistemas registran patrones de movimiento y analizan variaciones milimétricas en sus expresiones faciales.

El bienestar animal y la bioseguridad en el centro

En la detección temprana de enfermedades, los sistemas pueden identificar cambios sutiles en las expresiones faciales asociados al dolor o al estrés, ayudando a prevenir brotes.

También el control de bienestar y comportamiento analizando el rostro y el comportamiento de los animales, el sistema evalúa si están experimentando miedo o agresividad.

Los dispositivos trabajan con sistemas de IA que permiten a través de sensores la temperatura y la humedad y comportamiento de los animales, asignando el color verde al bienestar; a la presencia de algunos problemas con amarillo, y a problemas graves con el pigmento rojo.

Todo bajo dominio a través del móvil puede accederse a parámetros de eficiencia de mano de obra y recursos: Reduce las cargas de trabajo operativas, optimiza las tasas de conversión alimenticia y minimiza el desperdicio mediante la documentación digital continua.

En las granjas europeas los temas de bioseguridad ocupan un sitio importante en la agenda productiva. El transporte en camiones y la trazabilidad se verifican en datos, los kilómetros recorridos y el tratamiento en los frigoríficos.

Las básculas inteligentes y la identificación individual pormenorizada son otros de los aspectos que las granjas de punta integran a su proceso productivo.

El futuro está llegando a las granjas porcinas y una producción que se precie no desestimará a la tecnología como un aliado en el manejo eficiente.

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