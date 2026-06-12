Mientras avanza la implantación de trigo, dio comienzo la siembra de cebada

Un nuevo informe del Panorama Agrícola Semanal que emitió la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se detalla que en la ultima semana se registraron lluvias en prácticamente toda el área agrícola lo que ralentizo el ritmo de siembra de trigo 2026/27.

En ese escenario, el progreso de siembra a la fecha es del 44,2 % de las 6,5 MHa proyectadas. Las labores se concentraron especialmente en el centro del área agrícola, Sur de Córdoba, Santa Fe y ambos Núcleos, debido a la recuperación de humedad en el estrato superficial. Mientras tanto, en el norte y en el sur, la entrada de las sembradoras se ralentizó por las condiciones de humedad ambiente y la falta de piso.

Comenzó la siembra de Cebada

En paralelo a la siembra de trigo en Argentina, el PAS dio cuenta que se dio inicio a una nueva campaña de cebada con un avance de siembra del 19 % sobre las 1,35 MHa proyectadas para la campaña 2026/27.

Mientras que sobre el centro y norte del área agrícola las labores avanzaron con fluidez gracias a la adecuada disponibilidad de humedad superficial, el progreso nacional continúa condicionado por el sur del área agrícola, donde se concentra la mayor parte de la superficie destinada al cultivo y donde se dificulta el acceso a los lotes.

En cuanto a la intención de siembra, se proyecta una expansión del área respecto al ciclo anterior, impulsada principalmente por la recuperación de superficie en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires y el Centro de Buenos Aires.