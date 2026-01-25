Semillas forrajeras, una oportunidad que se abre con el éxito ganadero

La campaña 2025/26 se presenta con señales alentadoras para la ganadería argentina, no sólo desde el punto de vista comercial, sino también por un marcado cambio en los precios relativos. En ese escenario, las semillas forrajeras aparecen como uno de los insumos con mayor potencial para capitalizar el buen momento, de acuerdo con un informe elaborado por CREA.

Durante las últimas temporadas, atravesadas por condiciones climáticas adversas, la productividad ganadera se vio afectada y, en paralelo, se redujo de manera significativa la disponibilidad de semillas forrajeras. Esa combinación derivó en subas de precios y en dificultades para recomponer pasturas deterioradas. Sin embargo, ese panorama comenzó a revertirse.

La llegada de una nueva pre-campaña de semillas forrajeras, con disponibilidades más holgadas -aunque con algunas excepciones- y valores más estables, coincide con una mejora notable en los precios de la hacienda. «Esto permite avizorar un escenario muy fértil para la inversión en pasturas, ya que la relación semilla/carne ha mejorado en general, con especial incidencia en los segmentos genéticos de mayor valor», explicó Juan Lus, especialista en semillas forrajeras e integrante de la Comisión de Ensayos de la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según el informe, el contexto actual no sólo favorece la recomposición de pasturas afectadas por las sequías de los últimos años , sino que además vuelve particularmente atractiva la inversión en genética de calidad . «Con este escenario, el año se presenta como una oportunidad para invertir en pasturas y hacerlo con materiales superiores», agregó Lus.

El análisis compara los precios en dólares del novillo arrendamiento del Mercado Ganadero de Cañuelas (MAG) de diciembre de 2024 frente a diciembre de 2025, junto con listas de precios de pre-campaña de distintas empresas semilleras. Allí se evidencia una fuerte recuperación interanual del poder de compra de la hacienda. Mientras que el precio promedio de las especies forrajeras consideradas cayó un 9% en el último año, el ternero destetado permite adquirir en 2025 un 41% más de semillas forrajeras que en 2024.

Alfalfa: más semilla con el mismo ternero

En el caso de la alfalfa sin latencia, los valores se mantuvieron relativamente estables, aunque los segmentos de menor valor genético registraron una leve suba. Aun así, el ternero destetado de 2025 puede comprar, en promedio, un 22 % más de semilla de alfalfa que el año anterior. «Lo más interesante es que la mejora en la relación es mayor cuanto mejor es la calidad genética del material», señaló el especialista.

Para las alfalfas con latencia intermedia, el aumento del costo de la semilla fue más marcado, especialmente en los materiales de menor valor genético, donde las subas alcanzaron el 20 %, frente a incrementos del 8% en los segmentos premium.

Festuca y raigrás: fuerte recuperación del poder de compra

En festuca, más allá de las diferencias entre segmentos genéticos, el ternero destetado de esta campaña puede comprar en general un 41 % más de semilla que en la campaña anterior. La ventaja es aún mayor en materiales de alto valor: «En el caso del material premium, el mismo ternero podría adquirir un 65 % más de semilla de calidad que en 2024», destacó Lus.

El raigrás anual muestra uno de los cambios más significativos. La estabilización del abastecimiento y las muy buenas cosechas de 2025 permitieron una fuerte baja de precios, con reducciones superiores al 60%. Sumado al mayor poder de compra del ternero, el resultado es contundente: en la campaña 2025/26 se podría duplicar la cantidad de semilla adquirida respecto del ciclo anterior.

Cereales de invierno y agropiro

La situación de los cereales de invierno es similar a la del raigrás anual. Con los valores actuales, es posible duplicar la cantidad de semilla comprable con el mismo ternero en comparación con la campaña pasada.

En el caso del agropiro, forrajera clave para ambientes complejos y sistemas de cría, el retroceso en los precios de la semilla fue aún más marcado. «Para esta nueva campaña, con el mismo ternero podrían comprarse en promedio un 71% más de semillas que en el ciclo anterior», resaltó el informe.

Con pasturas que arrastran el impacto de varios años de estrés climático y un escenario de precios claramente más favorable, CREA concluye que la campaña 2025/26 se perfila como un momento estratégico para invertir en la implantación y mejora de pasturas, especialmente aquellas de mayor calidad genética, con impacto directo en la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas ganaderos.