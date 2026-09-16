Semana del estudiante 2026: Se conoce el programa de festejos

Comienza la tradicional Semana del Estudiante, que si bien ha disminuido la cantidad de dias de festejos, el espíritu no ha cambiado y los jóvenes, movilizados en esta oportunidad por la Promo 2026, ha diagramado una serie de actividades que darán comienzo este sábado 19 de septiembre, cargada de música, color, encuentros y festejos; y que perdurara hasta el martes 22 proximo.



SÁBADO 19

A las 16 horas, en Plaza Belgrano, se realizará la tradicional Marcha de los Estudiantes, con la participación de los alumnos de la Promo 2026.

Por la noche, los festejos continuarán en Sharper, ubicado en Ruta N° 65 y Belgrano, con la Noche Argentina, donde el celeste y blanco serán protagonistas, con camisetas, banderas, gorros y mucho más.

DOMINGO 20

La celebración continuará en Sharper con La Bizarra.

LUNES 21

Día de la Primavera y del Estudiante.

Se realizará el Picnic de la Primavera en las instalaciones del Club Ciclista Unidos, en Av. Cardenal Pironio y Puente Negro (Acceso Perón).

Por la noche, los festejos continuarán en Sharper con la Noche Flúo.

MARTES 22

La Noche de Disfraces en Sharper será el cierre de los festejos de la Promo 2026.

Una semana especial que volverá a reunir a los estudiantes nuevejulienses para celebrar, compartir y disfrutar juntos.