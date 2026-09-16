Llegan las 40º Jornadas Forestales de INTA Concordia: Caída de precios, búsqueda de nuevos destinos y el desafío de la cadena foresto industrial

La 40ª edición de las Jornadas Forestales del INTA Concordia reunirá el 24 y 25 de septiembre a productores, técnicos, empresas y especialistas de toda la Mesopotamia.

María García, ingeniera forestal del INTA Concordia, advirtió que el sector atraviesa una etapa “complicada” por la caída de los precios, especialmente en el mercado interno.

El sector forestal de Entre Ríos atraviesa un escenario desafiante. La caída de los precios y la fuerte dependencia del mercado interno están golpeando a una actividad que tiene en el eucalipto a una de sus principales producciones y que busca alternativas para diversificar destinos y recuperar dinamismo.

Así lo explicó con Valor Agro por LT7 la ingeniera García, en la previa de la 40ª edición de las Jornadas, que se realizarán en la Estación Yuquerí del INTA Concordia.

“En este momento está atravesando una etapa un poco complicada en lo que es la comercialización, porque ha tenido como una depresión en los precios, y sobre todo en el mercado interno”, señaló García.

La situación adquiere particular relevancia porque, según explicó, más del 90% de la producción forestal entrerriana tiene destino local, por lo que cualquier retracción de la demanda interna impacta directamente sobre productores y empresas.

“En el caso de la provincia de Entre Ríos, lo que se produce prácticamente el 90% o más del 90% de la producción tiene un destino local”, indicó. Y agregó que, al tratarse principalmente de eucalipto, “se ve afectado en este momento por esa caída en los precios”.

Frente a este escenario, el sector trabaja en la búsqueda de nuevos mercados y alternativas de utilización de la madera. “Está apostando a una reactivación y también están buscando opciones para poder tener distintos destinos”, sostuvo la especialista.

Una cadena que busca integrarse

García destacó además el papel que cumple el INTA Concordia en el acompañamiento de la actividad, con un trabajo que abarca prácticamente toda la cadena forestal: desde la genética y la producción de semillas y plantines hasta la industrialización y los diferentes usos de la madera.

“Somos un equipo de trabajo que abordamos las forestaciones desde lo que es la producción del material que se va a plantar, es decir, se trabaja en genética forestal, hasta lo que es la elaboración de productos a partir de la madera”, explicó.

El objetivo, remarcó, es evitar que las distintas áreas trabajen de manera aislada. “Tenemos técnicos especializados en distintas áreas, pero no trabajamos de manera separada, sino que tenemos grupos de trabajo integrados”, señaló.

Ese abordaje permite responder a las demandas concretas de productores y empresas y, al mismo tiempo, generar conocimiento aplicado para mejorar la competitividad de la cadena.

Corrientes también está convocada

La convocatoria excede a Entre Ríos. Las jornadas están pensadas para todo el sector forestal de la Mesopotamia, incluyendo especialmente a productores y profesionales de Corrientes, una de las principales provincias forestales del país.

“Estas jornadas vienen realizándose desde hace 40 años, dirigidas principalmente a todo lo que es el sector foresto-industrial y concentradas en lo que es nuestra región”, explicó García.

La participación no se limita a Concordia y la costa del río Uruguay, sino que comprende a la región forestal de la Mesopotamia, el Delta, Entre Ríos y Buenos Aires. También habrá presencia internacional, especialmente de Uruguay.

“Vamos a tener la participación de disertantes de Uruguay en dos de las disertaciones. Va a estar muy interesante también tener otras miradas y otras experiencias”, destacó.

Dos días para discutir el futuro forestal

La 40ª edición tendrá una agenda dividida en dos jornadas. El jueves 24 se desarrollarán charlas en salón, organizadas en tres paneles: sanidad; tecnologías y desarrollo sostenible; y gestión forestal.

El viernes 25 la propuesta combinará exposiciones técnicas con actividades a campo. Entre las demostraciones previstas se abordará la preparación del suelo para plantaciones en condiciones de reforestación, particularmente en escenarios considerados complejos.

Como cierre, los participantes podrán observar una cosecha bajo el sistema CTL (Cut to Length), una tecnología de aprovechamiento forestal que permitirá conocer en terreno las características y posibilidades de este sistema.

Para García, el encuentro tiene además un valor que excede lo estrictamente técnico: “No es sólo una oportunidad de escuchar charlas de especialistas, sino también un espacio en el que se puede hacer contactos, conocer cuáles son las experiencias de productores y empresas y poder hacer vínculos comerciales”.

Con cuatro décadas de historia, las Jornadas Forestales del INTA Concordia vuelven a poner en el centro de la discusión los desafíos de una cadena que necesita recuperar precios, ampliar mercados y avanzar en mayor integración entre producción, tecnología e industria.

“Esperamos a todo el sector forestal de Corrientes que nos pueda acompañar”, concluyó García.