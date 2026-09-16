Ciento por ciento sustentable: El Hockey de San Martin incorpora el sistema de Iluminación Led a su cancha

Club San Martin dio paso importante en materia de sustentabilidad energetica ya que completa en todas sus instalaciones iluminacion led, a partir de que en proximos dias la cancha de Hockey de la institución «santa» incorpora 12 luminarias Led en el predio, lo que redondea para la entidad de calle Pueyrredon, contar con luminarias por sistema led, que le permite un importante ahorro energético y económico.

Ya lo había hecho el Tenis, el futbol, las instalaciones bajo techo y ahora se sumo el Hockey, hecho que lo dieron a conocer durante una rueda de prensa encabeza por el presidente de Club San Martin, Daniel Farías, miembros de la Sub Comisión de Hockey del Club, Maria Eugenia Riopedre y Juan Fage, y los coordinadores de Hockey y DT, Jorgelina Faure y Marcelo Basile, quienes coincidieron que es un hecho significativo.

Farias valoro el trabajo de la personas que integran el Hockey, esto se logra por el compromiso de ellos y generan esto, subrayo.

Por su parte Fage y Riopedre, comentaron que son 12 luminarias led que aportaran mayor luminosidad a la cancha, y todo surge a traves de los proyectos que impulsa la Fundación Cargill y que en este caso vio el proyecto presentado por el Hockey de San Martin, y en este caso al ser un proyecto que colabora con el medio ambiente, desde Cargill decidieron apoyar.

Ahora queda la colocación de las luminarias que se darán en próximos por lo que invitaron a empresas a sumarse a este trabajo.

De esta manera contar con estas luminarias permitirá contar con una iluminación más eficiente y uniforme para las actividades deportivas, al tiempo que representa un considerable ahorro en el consumo eléctrico y una reducción en los costos de mantenimiento.

Desde lo deportivo, Faure y Basile contaron que el Club cuenta con todas las divisiones de hockey desde la Escuela, la faz competitiva y Mamis Hockey, al tiempo que mencionaron que la categoría Sub 16 y Sub 14, competirán a fines de septiembre (Sub 16) en el CRC en Bahia Blanca y en diciembre (Sub 14) en Balcarce otro torneo CRC.

Basile destaco la organización que tiene el Club y el placer que da trabajar en un club que es de esfuerzos, compromiso.

En el final, Daniel Farias destaco el compromiso del Hockey de San Martin y lo que ha crecido en todos estos años, y esto se hace porque hay gente que además de trabajar, se compromete. Mi agradecimiento total a la gente del Hockey y de otras disciplinas.