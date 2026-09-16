Positivas perspectivas: Girasol, el cultivo que no cesa su producción y el consumo mundial

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) dio a conocer el informe de coyuntura correspondiente al mes de septiembre, elaborado por su asesor económico, el Lic. Jorge Ingaramo. El relevamiento destaca un escenario global caracterizado por notables incrementos en la producción, el procesamiento y la demanda de aceite de girasol, al tiempo que la campaña local 2026/2027 inicia con un crecimiento estimado en la intención de siembra.

Campaña local: Avance en la siembra

De acuerdo al informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la intención de siembra a nivel nacional se proyecta en 3 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento del 5,3% en comparación con la campaña previa.

Progreso de las labores: Al 9 de septiembre, la siembra registraba un avance del 23,4% de la superficie estimada (unas 701.000 hectáreas implantadas), situándose 5,1 puntos porcentuales por encima del promedio histórico para esta fecha.

Al 9 de septiembre, la siembra registraba un avance del de la superficie estimada (unas 701.000 hectáreas implantadas), situándose 5,1 puntos porcentuales por encima del promedio histórico para esta fecha. Distribución regional: Las labores de implantación se concentran activamente en las regiones Centro y Norte del país. Destacan el NEA , con el 94% de avance, y el Centro-Norte de Santa Fe , con un 50% de ejecución acelerada por la ausencia de lluvias. En tanto, regiones como el Centro-Norte de Córdoba (8%), Núcleo Norte (15%) y Centro-Este de Entre Ríos (10%) registran avances iniciales, a la espera del comienzo de las tareas en Buenos Aires y La Pampa.

Las labores de implantación se concentran activamente en las regiones Centro y Norte del país. Destacan el , con el de avance, y el , con un de ejecución acelerada por la ausencia de lluvias. En tanto, regiones como el Centro-Norte de Córdoba (8%), Núcleo Norte (15%) y Centro-Este de Entre Ríos (10%) registran avances iniciales, a la espera del comienzo de las tareas en Buenos Aires y La Pampa. Proyecciones productivas: A nivel internacional, el USDA proyecta una producción argentina de grano de girasol de 8 millones de toneladas, mientras que la consultora Oil World estima la cosecha en 6,4 millones de toneladas (sobre un área de 3,12 MHas y un rendimiento de 2,05 tn/ha).

Procesamiento y exportaciones en récord

Los datos oficiales confirman un excelente nivel de actividad para la cadena agroindustrial local:

Molienda en alza: En marzo se alcanzó un récord de crushing de 567.144 toneladas . En el acumulado de enero a julio, la molienda totalizó 3,42 millones de toneladas , un 25,4% más que en el mismo período de 2025.

En marzo se alcanzó un récord de crushing de . En el acumulado de enero a julio, la molienda totalizó , un que en el mismo período de 2025. Generación de divisas: Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sobre la base del INDEC, el complejo girasol exportó U$S 2.419,4 millones entre enero y julio de 2026. Este valor refleja un vertiginoso incremento del 100,1% interanual y otorga al cultivo una participación del 7,6% en los envíos agroindustriales totales.

Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sobre la base del INDEC, el complejo girasol exportó entre enero y julio de 2026. Este valor refleja un vertiginoso incremento del interanual y otorga al cultivo una participación del en los envíos agroindustriales totales. Comercialización: La Secretaría de Agricultura reportó compras de la campaña 2025/2026 por 5,177 millones de toneladas (un 46% superior a la campaña anterior). Para la nueva campaña 2026/2027, las compras ya suman 231.800 toneladas .

La Secretaría de Agricultura reportó compras de la campaña 2025/2026 por (un 46% superior a la campaña anterior). Para la nueva campaña 2026/2027, las compras ya suman .

Panorama internacional y cotizaciones

El informe del USDA prevé un significativo aumento en la oferta mundial de girasol, con una producción global que treparía un 15,4% hasta alcanzar las 63,55 millones de toneladas, impulsada principalmente por la recuperación productiva en Ucrania (+21,5%), Rusia (+20%) y la Unión Europea (+12,7%). Paralelamente, la molienda global subirá un 13,3% (56,53 MT) y el consumo mundial de aceite de girasol crecerá un 13%.

En materia de precios:

Aceite de girasol (CIF Rotterdam): La Bolsa de Cereales cotiza la tonelada en U$S 1.395 para septiembre-octubre, valores convalidados por la Bolsa de Comercio de Rosario ( U$S 1.390 para septiembre y U$S 1.395 para octubre-noviembre).

La Bolsa de Cereales cotiza la tonelada en para septiembre-octubre, valores convalidados por la Bolsa de Comercio de Rosario ( para septiembre y para octubre-noviembre). FOB Local: Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el FOB se ubica en U$S/tn 1.306 para septiembre, ajustándose a U$S/tn 1.225 para las posiciones de la nueva cosecha (abril-junio 2027). Por su parte, la Secretaría de Agricultura ubica los valores oficiales FOB en U$S/tn 1.292 para septiembre-octubre.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el FOB se ubica en para septiembre, ajustándose a para las posiciones de la nueva cosecha (abril-junio 2027). Por su parte, la Secretaría de Agricultura ubica los valores oficiales FOB en para septiembre-octubre. Precios disponibles de la semilla: En la Bolsa de Comercio de Rosario, el valor Cámara se posicionó en $759.500/tn (aprox. U$S 506/tn al dólar divisa BNA), cotizando a U$S/tn 450 en los puertos de Quequén y Bahía Blanca, y hasta U$S/tn 500 para entrega en fábrica en San Lorenzo.

El ritmo de siembra y el nivel de molienda alcanzado en lo que va del año confirman que la cadena girasolera continúa respondiendo con dinamismo. Aunque el escenario internacional sume mayor oferta, la fortaleza de la demanda global mantiene al girasol como un actor estratégico y generador de divisas para el país