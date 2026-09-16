La Escuela Técnica 1, «Otto Krause» cuenta con servicio de comedor para 90 personas
Un hecho significativo se dio este martes 15 en horas de la mañana en sede de Escuela Técnica Nº 1 «Otto Krause» cuando se presento oficialmente el servicio de SAE con un comedor para atender 90 personas, lo que fue muy celebrado por la comunidad educativa del lugar.
La presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana junto a otros consejeros, recordó «el año pasado inauguramos el comedor de la escuela 8, en turno vespertino y este año tenemos la fortuna
de poder inaugurar el comedor para 90 cupos en la en la Otto.
Maidana reconoció que se debió hacer una logística bastante importante que se llevó a cabo en el Consejo Escolar para que se pueda abrir este comedor.
Por su parte el director de la entidad de educación técnica, Carlos Brangeri, comento que ni bien asumió la conducción de la Escuela uno de los primeros pedidos que se hizo fue solicitar un servicio de comedor, ya que los alumnos contaban con servicio educativo mañana y tarde, y algunos al volverse a la casa, no volvían, por lo que celebro que esto saliera rapidísimo, comento.
En cuanto al menu, que se lo puede escuchar en la video nota, esta diagramado por nutricionistas, informaron.
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