La Escuela Técnica 1, «Otto Krause» cuenta con servicio de comedor para 90 personas

Un hecho significativo se dio este martes 15 en horas de la mañana en sede de Escuela Técnica Nº 1 «Otto Krause» cuando se presento oficialmente el servicio de SAE con un comedor para atender 90 personas, lo que fue muy celebrado por la comunidad educativa del lugar.

La presidente del Consejo Escolar, Valeria Maidana junto a otros consejeros, recordó «el año pasado inauguramos el comedor de la escuela 8, en turno vespertino y este año tenemos la fortuna