Se conocen detalles del trágico accidente de camiones en ruta 51 sobre el Arroyo Saladillo

Conforme se informo por el sitio 25 Digital, el Jefe de Policia Departamental de 25 de Mayo, Comisario Oscar González, brindó información oficial sobre el grave accidente ocurrido este martes en la Ruta Provincial 51, sobre el puente que divide las jurisdicciones de 25 de Mayo y Saladillo.

Según explicó, en el siniestro estuvieron involucrados cuatro camiones. Como consecuencia del impacto, una persona falleció y otras tres fueron trasladadas al Hospital Saturnino E. Unzué de 25 de Mayo. Uno de los heridos presentaría lesiones de gravedad, aunque las autoridades aguardaban los informes médicos para brindar precisiones sobre su estado de salud.

En el lugar trabajaban efectivos policiales, personal de la Patrulla Rural, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y agentes municipales. También se aguardaba la llegada de peritos procedentes de Bragado para realizar las tareas correspondientes.

La Ruta Provincial 51 permanecía completamente cortada en ambos sentidos. El tránsito era interrumpido desde el sector de 25 de Mayo, mientras que personal de Saladillo colaboraba con el operativo del otro lado del puente.

El jefe departamental anticipó que las pericias demandarían varias horas y que la circulación recién podría restablecerse una vez finalizadas las tareas y retirados los vehículos involucrados.

La información tiene carácter preliminar y será ampliada cuando se conozca la evolución de las personas hospitalizadas y el resultado de las pericias.

En tanto que en un informe oficial brindado por el Comisario Camilo Miranda, Jefe de la Policía Vial con asiento en Chivilcoy, se detallo que el choque múltiple involucró a un camión Fiat con cisterna que transportaba urea a granel, guiado por Alberto Sotto (64), quien resultó ileso; un camión Volkswagen con acoplado conducido por Nicolás Mareco (32), quien sufrió lesiones; un camión Renault con acoplado cargado con cereal, cuyo chofer identificado como Jorge Delgiorgio Basante (32) falleció en el lugar; y un cuarto camión Renault con acoplado que trasladaba latas de pintura, manejado por Mauricio Muriño (27), quien también resultó lesionado.

En horas de la mañana de este miercoles, la ruta fue liberada al transito, con un paso asistido