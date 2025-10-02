Semana de la Salud Bucal : Se desarrollo un encuentro en el Caps Barrio Alborada II

En el marco de la Semana de la Salud Bucal Bonaerense, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante hoy, en la Plazoleta «Leones de 9 de Julio» (ubicada en Alsina y Chacabuco), y en el CAPS de Barrio Alborada II, contiguo a la misma, y de 9:00 a 11:00 horas, un encuentro recreativo e informativo con niños del jardín de Infantes Nro. 908 “Merceditas”, el que se extendió también a toda la barriada y la comunidad en general.



Durante esta jornada, se conto con un móvil odontológico de la Federación Odontológica Bonaerense, que no solo permitió hacer diagnósticos, también se sumo con un espacio para juegos, donde se desarrollaron diversas actividades orientadas a la prevención y promoción de la salud bucal, dirigidas a toda la familia como controles anuales de salud bucal realizados por profesionales de la salud y enseñanza sobre técnicas correctas de cepillado, con el objetivo de fomentar buenos hábitos de higiene dental; en tanto que además los participantes recibieron un cepillo de dientes y pasta dental de regalo para continuar con el cuidado de su salud bucal en casa.

Al respecto, la Dra. Julieta Ferrari de la Secretaria de Salud Municipal, junto a la Dra. Rosana Ascencio explico que esta jornada sobre salud bucal tiene por objetivo enseñar al correcto cepillado dental, no solo en niños, también reforzar junto a sus madres, y para ellos utilizamos lo lúdico para enseñar. Los chicos se llevaron elementos para a ese buen cepillado dental.

En tanto que Asencio coincidió con Ferrari, y agrego alentando a las familias en que realicen los controles y diagnósticos odontológicos de los niños, donde tanto en los CAPS como en el Hospital van a encontrarse con profesionales muy comprometidos con la atención odontológica, subrayo.