La carne argentina se luce en el arranque de la Sial China 2026

La carne argentina desembarcó con fuerza en la Sial China 2026, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo.

En el arranque del evento, las 25 empresas exportadoras que integran el pabellón del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) recibieron una multitud de compradores que ratificaron el sostenido interés del mercado chino.

La participación argentina también tuvo una fuerte impronta institucional. Las autoridades del IPCVA recibieron la visita del embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia, del cónsul general en Shanghái, Luciano Tanto Clément, y del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Como ya es tradición en las grandes ferias internacionales, el restaurante Argentine Beef volvió a convertirse en el gran punto de encuentro para los negocios. Allí se sirvieron más de 500 bifes anchos y angostos que empresarios y compradores degustaron al ritmo de los negocios.

La vidriera más grande de Asia

La Sial China se desarrolla en el Shanghái New International Expo Center y es considerada una de las plataformas comerciales más relevantes del negocio global de alimentos y bebidas.

La edición 2026 reúne a más de 5.000 expositores de 75 países y regiones, en una superficie de 200.000 metros cuadrados. Para esta edición, los organizadores esperan la participación de más de 180.000 visitantes profesionales provenientes de 125 países.

Reuniones previas

Previo al inicio de la Sial en Shanghái, autoridades del gobierno nacional y del IPCVA, acompañados por Andrea Sarnari, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), mantuvieron distintas reuniones en Beijing, con la Cámara China de alimentos (CFNA) y con distintos importadores en las que se ratificó la demanda y el interés por la de carne argentina.

Por otra parte, también mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Comercio de la República Popular de China (MOFCON) en donde se informó que la cuota de la Argentina al 12 de mayo se cumplió en un 32%. En tanto, las autoridades chinas confirmaron que no va a haber cambios en la asignación de cuotas. En las reuniones participaron Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agropecuarios, Santiago Bonifacio, director nacional de Cooperación y Articulación Internacional, y María Beatriz «Pilu» Giraudo, presidente del SENASA.