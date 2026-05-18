El ministro de Transporte PBA visito 9 de Julio y se reunió con la Intendente Gentile

En el medio día de este lunes la Intendente Municipal María José Gentile, recibió en el Centro de Desarrollo Socio Productivo «San Cayetano» al Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martin Marinucci, quien llego junto a Eduardo Feijoo, Sub Secretario de Política y Seguridad Vial bonaerense, y capacitadores en temas viales, con el objetivo de dar una capacitación y concientización vial dirigida a personal de Transito, Policía Comunal, CPR 9 de Julio y GUM, impulsada por dicha cartera provincial.

En el marco de la visita, Marinucci procedió a una reunión con la Intendente Gentile, entrego herramientas vinculadas a la seguridad vial, la prevención como lo fueron 25 bicicletas con casco y 25 cascos de motos, alcoholímetro todo destinados a la subsecretaría de Seguridad y Tránsito, Policía Comunal y Patrulla Rural. Ademas de Pases Libres Multimodales (PLM) para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera de trasplante se les garantiza que puedan viajar en el transporte público y fluvial de jurisdicción bonaerense de forma gratuita.

Tambien fueron parte del encuentro el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin, el secretario de Gobierno, Federico Aranda; el subsecretario Seguridad municipal, Walter Depaoli, y los concejales, Nancy Grizutti y Hector Bianichi.

Programa bonaerense «Siempre Casco» – Eco Movilidad

Acerca de lo entregado, es parte de la campaña “Siempre Casco”, que busca impulsar el Ministerio de Transporte a los 135 distritos para concientizar sobre el uso del casco al andar en moto o en bicicleta, cuidando la vida de todos los actores viales.

A ello también se suma el programa de Ecomovilidad que fomenta el uso de vehículos que cuiden el medioambiente, el Ministerio de Transporte entrega bicicletas con sus respectivos cascos, para uso de transito y policía, aportando a la seguridad.

Tras la reunión política, entre Gentile y Marinucci, ambos funcionarios se dirigieron a los presentes. La Intendente Gentile, destacó la importancia del acompañamiento de la Provincia en materia de seguridad vial y remarcó que el objetivo de la gestión es “tener una ciudad más ordenada, pero por sobre todo más segura para cada uno de los vecinos”.

“Queda muchísimo por hacer, quedan muchos vecinos con quienes seguir trabajando para que entiendan que esto no es una decisión solamente del Ejecutivo municipal, sino medidas para cuidar sus vidas y la de los demás”, expresó.

Gentile valoró el trabajo conjunto que tienen Inspectores de Tránsito, Guardia Urbana, Policía y demás áreas involucradas, señalando que “todos los días trabajan en la calle para ordenar la ciudad y avanzar en los objetivos planteados”.

En relación a la educación vial, indicó que el Municipio desarrolla tareas en establecimientos educativos con distintas modalidades según las edades, entendiendo que “no se le habla de la misma forma a un niño de jardín que a un adolescente que ya utiliza un vehículo”.

También remarcó que el Municipio continuará siendo “muy estricto” en el cumplimiento de las normas de tránsito, tanto en el uso del casco como en la documentación obligatoria para circular.

Finalmente, se refirió a la problemática de las denominadas “hordas de motos” y aseguró que “no vamos a aceptar motos con escape libre ni que se generen disturbios en una ciudad históricamente tranquila”, destacando el trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y las fuerzas de seguridad para revertir esa situación.

Por su parte, Marinucci destaco la posibilidad de “trabajar más allá de los espacios políticos, unidos por el objetivo de cuidar a cada vecino”. En ese sentido el funcionario provincial, remarcó el compromiso de las distintas áreas de tránsito, seguridad y policía, señalando que “muchos lo hacen por vocación social y con una enorme responsabilidad”.

Marinucci sostuvo además que las herramientas entregadas por la Provincia “tienen sentido cuando se utilizan para cuidar la vida de las personas” y defendió los controles de alcoholemia y tránsito como una política de prevención. “El objetivo no es generar una acción punitiva hacia un infractor, sino cuidarlo”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de cambiar hábitos vinculados al consumo de alcohol al volante y al uso del casco. “La ley existe porque todavía hay conductas que no se ejercitan de manera consciente; hoy hay que cumplirla”, expresó.

Finalmente, el funcionario bonaerense hizo hincapié en la importancia de la educación vial desde edades tempranas y aseguró que “la siniestralidad siempre es prevenible”. “Nuestro trabajo es bajar la cantidad de siniestros viales y eso se logra con conducción responsable, conocimiento de las normas y un Estado presente que las haga cumplir”, indicó. Además, advirtió sobre el impacto humano y económico de cada accidente y concluyó que “lo más importante es evitar una fatalidad y seguir construyendo conciencia vial entre todos”.