Semana de la Salud Bucal: Hoy miércoles en Plazoleta de Los Leones

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de la Semana de la Salud Bucal Bonaerense, instancia que dará lugar a un evento que se llevará a cabo mañana, miércoles 1 de octubre, en la Plazoleta «Leones de 9 de Julio» (ubicada en Alsina y Chacabuco), de 9:00 a 11:00 horas.

Durante esta jornada, se desarrollarán diversas actividades orientadas a la prevención y promoción de la salud bucal, dirigidas a toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar de:

– Actividades recreativas y juegos inflables para niños y adultos.

– Controles anuales de salud bucal realizados por profesionales de la salud.

– Enseñanza sobre técnicas correctas de cepillado, con el objetivo de fomentar buenos hábitos de higiene dental.

Además, los participantes recibirán un cepillo de dientes de regalo para continuar con el cuidado de su salud bucal en casa.

LA SEMANA DE LA SALUD BUCAL

La iniciativa se realiza en conmemoración del Día del Odontólogo, que se celebra cada 3 de octubre, y propone que los vecinos y vecinas se acerquen a una consulta odontológica para conocer la importancia de mantener una buena salud bucal.

Desde la Secretaría de Salud destacan que realizar controles odontológicos regularmente es fundamental para cuidar dientes, encías y boca, lo que repercute directamente en el bienestar general, facilitando hablar, sonreír y alimentarse con comodidad.

PARA MANTENER UNA CORRECTA SALUD BUCAL SE RECOMIENDA:

– Realizar controles odontológicos al menos dos veces al año, sin esperar la aparición de molestias.

– Mantener una higiene diaria de dientes, encías y lengua, con un cepillado adecuado de al menos dos minutos después de cada comida.

– Priorizar el cepillado antes de dormir, que es clave para prevenir problemas dentales.

La Municipalidad invita a todos los vecinos y vecinas a aprovechar esta semana para cuidar su salud bucal y fortalecer hábitos saludables desde temprana edad.