Seguridad: Intendentes de la región, entre ellos Gentile abordaron sobre políticas en prevención de distintos delitos

Desde la Secretaria privada del Municipio, informaron que la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, tras ser convocada por el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, participó este viernes de una mesa de trabajo regional sobre seguridad desarrollada en la ciudad de Chivilcoy, junto a funcionarios de su gabinete y representantes de distintos municipios de la región.

Conforme se describe, el encuentro contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y tuvo como objetivo analizar distintas propuestas vinculadas a la actualización y modernización de la legislación en materia de seguridad, promoviendo además el intercambio de experiencias entre los gobiernos locales.



Durante la jornada participaron representantes de los municipios de Chivilcoy, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Arenales, Bragado, Carlos Casares, Florentino Ameghino, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Alberti y Nueve de Julio.

En el marco de la reunión se abordaron diversos temas vinculados a la gestión de la seguridad pública, entre ellos la descentralización de la Policía, alternativas de financiamiento para los municipios, políticas de tránsito y seguridad vial, estadísticas delictivas y herramientas para fortalecer el trabajo articulado entre los gobiernos locales y la Provincia.

La iniciativa forma parte de una ronda de consultas promovida por la gestión de Axel Kicillof , a través del minsiterio de Seguridad que conduce Javier Alonso, para actualizar la Ley 12.154, sancionada en 1998. Según explican desde la Provincia, el objetivo es adecuar la normativa a los cambios que atravesaron los municipios en materia de prevención, monitoreo y asistencia a las víctimas durante las últimas décadas.

Los foros son encabezados por funcionarios provinciales y buscan incorporar la experiencia de los gobiernos locales antes de que el proyecto llegue a la Legislatura bonaerense.