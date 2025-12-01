Segun la Sub Secretaria de Seguridad, en noviembre secuestraron 50 motos

Desde la subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, dieron a conocer que durante el pasado fin de semana, se concretaron nuevos operativos de control de tránsito, en distintos puntos de la ciudad, procediéndose al secuestro de motocicletas que presentaban caños de escapes adulterados, generando ruidos molestos y otras unidades que carecían de la documentación obligatoria, totalizando a lo largo del mes de noviembre más de 50.



Asimismo, se procedió al secuestro de un vehículo cuyo conductor se negó a realizar el control de alcoholemia, en el marco de operativos específicos para el control de esta penalidad, en los que se trabajó con el nuevo alómetro y el nuevo alcoholímetro que el municipio recibiera recientemente a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia.