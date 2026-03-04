Se viene la semana ganadera de Expoagro: Los negocios ganaderos con volumen federal en alza

La actividad ganadera comenzará incluso antes del inicio formal de la muestra en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, en la Carpa de Remates IPCVA y Auditorio Carne Argentina, en la que se combinará genética, invernada, financiación y televisación.

Con precios firmes, una zafra que comienza a tomar ritmo y un escenario internacional que vuelve a mirar a la carne argentina tras la baja de aranceles al 10% en Estados Unidos, el mercado ganadero llega a San Nicolás con expectativas renovadas. La demanda externa, las expectativas de un buen acompañamiento crediticio y la necesidad de reposición, configuran un contexto donde la hacienda vuelve a ser protagonista.

Lunes 9

Pedro Noel Irey: arranque con la zafra en movimiento

La Consignataria de Hacienda Pedro Noel Irey abrirá la agenda el lunes 9 a las 10.00 h con un remate televisado, en pleno inicio de la zafra, aprovechando la salida de la invernada. Este año contará con stand propio y proyecta 10.000 cabezas, trabajando todas las categorías, con especial foco en vientres y dos importantes lotes de liquidación que suman entre 500 y 600 vacas.

Con una fuerte presencia en la Cuenca del Salado, la firma buscará expandir su radio de acción hacia La Pampa, Córdoba y Entre Ríos. “Es un momento clave del año”, señalaron desde la casa martillera, en un contexto donde la reposición empieza a marcar tendencia y los valores muestran firmeza.

UMC – Haciendas Villaguay: 20.000 cabezas y genética certificada

A las 13:30 h. con un perfil marcadamente federal, UMC-HV pondrá a consideración del mercado unas 20.000 cabezas distribuidas en 170 a 180 lotes, con hacienda proveniente de más de diez provincias, desde Salta hasta Buenos Aires, con fuerte presencia de genética destacada.

El remate televisado incluirá lotes Brangus y Braford con respaldo de sus asociaciones, reafirmando el foco en genética certificada. La firma contará con stand propio en el sector ganadero por tercer año consecutivo, fortaleciendo su presencia comercial y el vínculo con clientes.

Bautista Bastanchuri, martillero y gerente comercial, anticipó: “Hemos tenido muy buenos remates. Este año se espera que los precios, como se viene vendiendo, sean casi el doble en todas las categorías”.

Martes 10

Colombo y Magliano: TV Especial y Exposición Braford Avanza

En su 5ª edición del TV Especial Expoagro, Colombo y Magliano realizará el martes 10 su tradicional remate televisado, con hacienda de todo el país. La firma acompañará también la Exposición Braford Avanza, organizada por la Asociación Braford Argentina.

Hasta el momento, la oferta es de 28.000 cabezas proveniente de todo el país. Juan Pedro Colombo, director y martillero de la firma opinó que “el acuerdo con EE.UU. es positivo y que la creciente demanda, junto al apoyo crediticio con tasas razonables, proyecta un escenario favorable”. Y agregó que “la muestra se afirma así como una de las principales plazas ganaderas del primer semestre”.

Miércoles 11

Campos y Ganados con la colaboración de Negocios de Hacienda junto a

El miércoles a las 11, será el turno del remate televisado conjunto entre Campos y Ganados y Negocios de Hacienda. En su cuarto remate consecutivo en Expoagro —y segundo junto a Campos y Ganados— Negocios de Hacienda presentará una oferta mayoritariamente de invernada, con lotes de diferentes zonas productivas.

Hasta el momento proyectan cerca de 28.000 cabezas entre invernada, cría y hacienda para faena, provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Salta.

“El objetivo es un remate federal, con lotes de calidad genética y destacados conjuntos de invernada, gordo y cría”, explicó el Ing. Agr. Ricardo Firpo, director de la firma. Y agregó que habrá acuerdos con entidades financieras, financiación y plazos de pago especiales.

Por su parte, Campos y Ganados —que realiza este remate desde hace 19 años— renueva expectativas con stand propio. “Es una muestra que mira y participa el país entero, donde siempre se generan buenos negocios», dijo Oscar A Subarroca, Presidente de la firma.

Reggi y Cía

El martillo se levantará a partir de las 18 h. con una oferta de, hasta el momento, 10.000 cabezas provenientes de Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Será un remate con financiación de tarjetas de varias entidades bancarias, con transmisión por streaming y televisación por Canal Rural.

“Participar de Expoagro con remates nos permite ampliar redes, tener visibilidad y mostrar el volumen, calidad y capacidad operativa de Reggi. Estar en plaza potencia a las consignatarias en escala y volumen, transparencia, referencia y competitividad”, resaltaron.

Jueves 12

ROSGAN: volumen récord y nuevos instrumentos financieros

Participante desde la primera edición de Expoagro, ROSGAN con un volumen de hacienda para la venta estimada entre 20.000 y 25.000 cabezas, mayormente de invernada, con remitentes de entre 9 y 11 provincias, incluyendo fuerte participación del NEA y NOA.

Raúl Milano, presidente del ROSGAN, anticipó que la gran novedad serán los anuncios de nuevos instrumentos financieros para la cadena de ganados y carnes orientados a inversión y financiamiento sectorial, en articulación con la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el televisado “Habrá excelentes remisiones de Angus, Hereford, Braford y Brangus, en un esquema que combina genética y volumen”, destacó Milano.

Viernes 13

Jáuregui Lorda: 15.000 cabezas

El viernes a las 9 h. será el turno de Jáuregui Lorda, que pondrá a la venta 15.000 cabezas: 2.000 de gordo para consumo y exportación, y 13.000 de invernada y cría. Tras un debut exitoso en 2025, este año volverá con un stand más amplio, ubicado cerca de la carpa de remates.

La firma destaca las ventajas financieras mediante tarjetas rurales y acuerdos con entidades bancarias en un escenario que proyectan de precios firmes y alta demanda.

“Creo que el 2025 fue un gran año para la ganadería y este año vamos a seguir con la misma tónica porque hay muchas perspectivas a favor. Además, el acuerdo con Estados Unidos que están pidiendo carne, hay mucha demanda”, sostuvo Joaquín Jáuregui Lorda.

Remate conjunto por streaming

Desde las 13 h. en el Auditorio Carne Argentina, la alianza estratégica de A. Sáenz, FCO Agroganadera y Vicar Ganadera realizará un remate conjunto por streaming, con invernada y cría de distintas regiones del país.

Estas tres consignatarias de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa participaran por primera vez en Expoagro bajo esta modalidad. Ofrecerán líneas promocionales y condiciones financieras especiales para compradores, en un esquema que combina tecnología, federalismo y herramientas comerciales.

Todos los remates también se podrán seguir en vivo y en directo por expoagro.com.ar

Más que fierros

De una exposición centrada en maquinaria a un espacio donde la hacienda ocupa agenda completa incluso antes de la apertura formal, Expoagro confirma que la ganadería ganó terreno. Con volumen federal, genética, televisión, streaming y nuevas herramientas financieras, el sector llega a San Nicolás con precios firmes y expectativas renovadas. La pista ya no es sólo de fierros: también es ganadera.