Se reúnen en la Sociedad Rural de Bolívar: Llega el Encuentro Ganadero que nadie quiere perdrse

Si uno quiere reservar con anticipación una habitación de hotel para el 3 de septiembre próximo en la ciudad de San Carlos de Bolívar, le dirán que no hay disponibilidad. Es que la Jornada Tecnica que organiza cada año la empresa Select Debernardi, desembarca en Bolívar los días 3 y 4, para la que espera reunir mas de medio millar de productores rurales que llegaran de todo el pais, para asistir a un encuentro que tiene una exposición en el predio de Sociedad Rural de Bolívar, y al día siguiente, la visita a un establecimiento ganadero de punta en el partido de Bolívar, el primero también en auto abastecerse con energía solar en el distrito.

Esta reunión ganadera anual, en la que se presentarán las últimas novedades de tecnología pecuaria y el manejo de un establecimiento como lo es Lospala S.A, todo comenzara el jueves 3 de septiembre a partir de las 16.30, en la Sociedad Rural de Bolívar, con una charla de Aníbal Pordomingo, investigador del INTA especializado en alimentación y calidad de carne, sobre el tamaño ideal de la vaca de cría para producir los novillos que demanda el mercado.

Posteriormente, Daniel Musrush, productor y cabañero de la raza Angus Colorado, de Kansas, va a contar su experiencia en la utilización de cercas virtuales, que imponen límites a la hacienda sin necesidad de alambrados. Finalmente, se presentará el planteo productivo de Lospala SA, un campo ganadero de punta del partido de Bolívar.

El programa continuará el viernes 4, a partir de las 8, en el establecimiento Lospala SA, donde se podrán observar trabajos mecánicos de limpieza de pajonales, recuperación de suelos salinos y camas biológicas, la nueva tecnología para el lavado sustentable de pulverizadoras.

Durante la recorrida también se efectuarán paradas para observar el importante avance genético alcanzado en los rodeos de cría con la selección realizada en los últimos años mediante la inseminación artificial y el uso de toros probados.

Para quienes quieran participar, hay una inscripción, la que se solicita para una mejor organización y que lo podran hacer ingresando aqui. El ingreso es libre y gratuito.