Se reinicia la actividad oficial de Newcom

El Newcom se recupera del mal momento vivido el mes pasado en Santa Rosa de Calamuchita, con el fallecimiento de un jugador Puntano y se ha organizado otro certamen igual, con nueva participación Nuevejuliense, para los días 21 a 23 de este mes, con la presencia del equipo mixto +50 del Club Atlético, que había llegado a la semifinal y teniendo en cuenta que no pudo contar en ese momento con dos jugadores, que entrenaban con la Selección Nacional.

Se juega en el Centro Deportivo Municipal, destacándose esta comuna Cordobesa por la gran actividad que desarrolla en esta disciplina.

Además, el mes próximo comienza la actividad oficial de la temporada, organizando la Federación de Voley Argentino (FEVA), Secretaría Newcom y la Federación Bonaerense de Newcom, en la ciudad de Ranchos, el primer Torneo Provincial del año, categoría Mixta +50, cuyo ranking lidera en la actualidad el conjunto de 9 de Julio, que además, como es sabido, también encabeza el ranking Nacional, habiendo ganado así el derecho a tomar parte en el próximo Torneo Sudamericano.

Por eso se anuncia con expectativa la presencia Kosiuca en este nuevo certamen del Municipio Cordobés.