Basquet: Atletico 9 de Julio jugo en Bragado

El sábado pasado se disputaron los partidos de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, visitando los equipos del Club Atlético a Bragado Club.

En primer término, se enfrentaron en Minibasquet, cuyo resultado final fue para Atlético 42 a 37. En las posiciones está en el 5° lugar.

En Infantiles, fue superior Bragado Club, al imponerse en tres parciales e igualaron en uno, con victoria por 58 a 30 y liderando las posiciones, en las que Atlético se ubica en el 5° lugar.

En Cadetes, también gano Bragado, donde saco ventaja en los dos primeros cuartos, pero el conjunto de nuestra ciudad reaccionó y se impuso los dos últimos, si bien no le alcanzó, perdiendo 40 a 30.

Por último, en Juveniles, en partido parejo también ganó el local, 61 a 54, después de imponerse en los dos primeros parciales por 35 a 20, donde sacó la diferencia, ganando Atlético los dos últimos por 34 a 26 pero tampoco le alcanzó; en las posiciones se encuentra en el 4° lugar.