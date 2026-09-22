La lluvia obligó a suspender el cierre del Premio «Fernando Schneider»

El Premio Fernando Schneider, organizado por el Club de Automóviles Sport, tuvo un cierre condicionado por las condiciones climáticas en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado.

La lluvia se hizo presente sobre el escenario nuevejuliense y, ante el deterioro de las condiciones de pista, la actividad prevista para la jornada debió ser suspendida. De esta manera, no pudo completarse el cronograma previsto para el domingo, que contemplaba las competencias de las distintas categorías del CAS.

De todos modos, durante el fin de semana se alcanzaron a disputar dos competencias, correspondientes a SportVelocidad y GT, que dejaron sus respectivos resultados.

SportVelocidad

En la primera competencia de SportVelocidad, el triunfo quedó en manos del binomio G. Iarte / L. Crespi, con un tiempo total de 31m40s649, luego de completar 16 vueltas al trazado de 4.616 metros.

El registro de vuelta más rápida fue de 1m55s881, alcanzada en el giro número 15, con una velocidad máxima registrada de 143,402 km/h.

Primera competencia GT

La primera final de GT tuvo como vencedor a Pedro Gandulfo, quien completó las 12 vueltas en 25m53s674, estableciendo además la mejor vuelta de la competencia con 1m46s657, a una velocidad máxima de 155,804 km/h.

El podio se completó con Pablo Asci, segundo a 3s514, y Alejandro Flores, tercero a 6s136. Más atrás finalizaron Pablo Falconi, cuarto a 13s011, y Héctor De Santis, quinto a 28s847.

Entre los diez primeros también se ubicaron Gómez y Miesio D., Eduardo Pulenta, Leandro Gariglio, Blumengeld A. / Silva H. y Armandariz M. / Vaello S.

La lluvia puso punto final a la actividad

Con el avance de la jornada y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, las autoridades determinaron dar por finalizada anticipadamente la actividad, priorizando las condiciones de seguridad para pilotos, equipos y público.

Más allá de que el cierre no pudo desarrollarse de acuerdo con el cronograma original, el Premio Fernando Schneider dejó un balance positivo en cuanto a la convocatoria, con presencia de público durante las tres jornadas.

El AutomotoClub Nuevejuliense volvió a ser anfitrión de una propuesta diferente, que permitió disfrutar de automóviles sport, vehículos históricos y máquinas de competición en el circuito nuevejuliense. La propuesta contó además con entrada libre y gratuita y servicio de cantina, favoreciendo la presencia de familias y aficionados durante todo el fin de semana.

Así, la lluvia terminó condicionando el cierre deportivo, pero no opacó un fin de semana de motores, camaradería y acompañamiento del público, sumando una nueva actividad al calendario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio.