Se realizará una nueva jornada UPA, este martes en la chacra Barnetche del INTA Bolivar

El próximo martes 14 de octubre, la Chacra Experimental del INTA «Don Domingo y Doña María Barnetche» será escenario de una nueva jornada UPA (Un productor en acción) bajo el desarrollo organizativo conjunto de la Agencia Bolívar del INTA y la regional Bolívar de AAPRESID.

Todo comenzará a las 8.30 horas de la mañana con la acreditación de los participantes que compartirán un desayuno en las magníficas instalaciones del campo experimental ubicado sobre la ruta 65, kilómetro 261,5, a unos 5 kilómetros de la planta urbana de esta ciudad.

La jornada, que se anuncia con exposiciones y demostraciones «a salón y a campo», contará con la participación de destacados especialistas en las materias que abordarán, motivo por el cual se muestra como altamente recomendable tanto para productores agropecuarios como para estudiantes e interesados en general en las temáticas que se tratarán.

En lo que se refiere a las actividades a campo, habrá dos momentos destacados: a las 9.30 Hs. el ingeniero agrónomo Cristian Alvares, de INTA Anguil, expondrá sobre «Indicadores visuales de los suelos en sistemas actuales de producción» y seguidamente los ingenieros agrónomos locales Carolina Estelrrich y Gonzalo Pérez harán lo propio en relación a «Bioestimulantes en los cultivos de trigo y cebada».

Luego del almuerzo, previsto para las 12 horas con servicio a cargo de Rotary Club Bolívar a beneficio de una institución de este medio y con horario de inicio pautado para las 13.30 horas, el reconocido especialista Juan Elizalde hablará sobre «Gestión de pasto para mejorar la rentabilidad de las empresas mixtas», en una exposición que se hará «a salón»

Como cierre de la jornada se anuncia una disertación a cargo de Lucila Garavaglia, especialista en empresas familiares, quien tendrá a su cargo una interesante charla titulada «Convivencia generacional: ¿Conflicto u oportunidad en tu empresa familiar?». Hay que remarcar que Garavaglia tiene un doctorado realizado al respecto y forma parte, asimismo, de una empresa agropecuaria familiar como socia de Laguna Verde S.R.L. y es reconocida por su notable experticia al respecto.

La entrada es libre y gratuita y el acontecimiento es posible merced al apoyo de una gran cantidad de empresas agropecuarias y la adhesión de la Municipalidad de Bolívar y la Sociedad Rural local.

La Mañana de Bolivar