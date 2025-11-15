Se realizara un Taller de Alimentación saludable para Adultos Mayores

La dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a participar de un nuevo encuentro dedicado a promover hábitos de vida sanos, que en esta oportunidad incluirá una recorrida guiada por la huerta de que alumnos del CEPT 15 El Chaja tienen diseñada en Sociedad Rural de 9 de Julio.

La actividad se realizará el martes 18 de noviembre, a las 10 horas, en las instalaciones de la entidad rural, y estará a cargo de la profesora Emilia Fage, del ISETA.

Durante la visita, los participantes podrán conocer prácticas de cultivo, recomendaciones para el cuidado de las plantas y pautas básicas para incorporar alimentos frescos y de estación a la dieta diaria.

El taller forma parte del programa de propuestas que la dirección municipal viene desarrollando para fortalecer el bienestar integral de las personas mayores, promoviendo espacios de participación, aprendizaje y encuentro.

La jornada es gratuita y abierta a todos los interesados.