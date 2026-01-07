Se realizan obras de bacheo en la ciudad

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, informo que se ejecutan obras de bacheo en distintas zonas de la planta urbana, tal el caso de la intersección de Urquiza y Corrientes.

La zona mencionada se encuentra con tránsito reducido, por lo que se solicita a quienes transiten por la misma, hacerlo con extrema precaución.

Estas tareas también se ejecutaron en las zonas de Ramón N. Poratti y Roca y Rastreador Fournier y las vías.

Es de destacar que dichas obras se están realizando mediante la contracion del servicio de obras de la CEyS Mariano Moreno Ltda.