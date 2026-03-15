Se quemaron 170 rollos de agropiro valuados en casi 10 millones de pesos

Una unidad de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio acudieron en la noche de este domingo, minutos antes de las 20:30hs. a sofocar un incendio de rollos de pastos, quienes al llegar se encontraron con un foco generalizados en rollos de pasto.

El hecho se produjo en un establecimiento rural ubicado en continuación de Av. Eva Peron y Rogelio Forte, detrás de la planta depurara, en zona rural y a pesar del accionar de la unidad de Bomberos a cargo del Oficial Santiago Barreau, en controlar el incendio, se limitaron a controlar en que no se expanda el fuego.

Conforme se conoció, se trata de un total de 170 rollos de pasto, confeccionado con agropiro, lo que esta valuado en casi 10 millones de pesos. Un familiar del propietario de los rollos paso por el lugar a las 19hs. y no había de principio de incendios, comento la fuente a El Regional Digital, por lo que queda la duda, si se encienden por efecto de la temperatura ambiente o es un hecho intencional, mucho mas cuando se observa que se incendia de manera muy pareja la primera línea de los rollos.

Al momento no hay denuncia por parte del propietario de los rollos.