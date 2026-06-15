Onceavo pedido: El Concejo Deliberante de Gral. Viamonte volvio a reclamar por el mal estado de la ruta provincial 65

En la sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Viamonte realizada este miércoles 10 de junio, uno de los proyectos presentados por el bloque Juntos/Somos BA fue el referido al estado de la Ruta Provincial N° 65, principal vía de comunicación y la única ruta pavimentada que atraviesa nuestro distrito.

El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría, aunque con un dato que llamó la atención: dos concejales del bloque Fuerza Patria votaron en contra de la iniciativa.

La propuesta manifiesta la preocupación por las condiciones actuales de la Ruta 65 y solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, que se tomen medidas urgentes para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

La preocupación no pasa solamente por el deterioro del asfalto, sino también por una cuestión mucho más delicada: la seguridad de quienes circulan por allí. Pozos, sectores deteriorados, falta de señalización vertical y horizontal, sumado a las dificultades que generan la lluvia, la niebla y las malas condiciones climáticas, convierten a esta ruta en un verdadero riesgo.

Durante el debate se recordó que no es la primera vez que el Concejo Deliberante reclama por esta situación. De hecho, este sería el pedido número 11 realizado desde el cuerpo legislativo local solicitando mejoras sobre la Ruta Provincial N° 65.

Once reclamos, en distintos años, buscando una respuesta definitiva para una problemática que continúa vigente y que afecta directamente a toda la comunidad.

A lo largo del tiempo se han realizado reclamos de todo tipo e incluso hubo licitaciones millonarias anunciadas para la reparación de la ruta. Sin embargo, muchas de las intervenciones terminaron limitándose a bacheos o arreglos superficiales que con el paso del tiempo vuelven a deteriorarse.

La realidad es que una ruta que debería contar con un mantenimiento permanente continúa siendo transitada diariamente en condiciones preocupantes.

Las consecuencias van desde roturas de vehículos hasta situaciones mucho más graves. Una ruta que ha sido escenario de accidentes y que, lamentablemente, también se ha cobrado vidas.

El proyecto aprobado solicita además remitir copia de la resolución a los legisladores provinciales de la Cuarta Sección Electoral para que tomen conocimiento y acompañen las gestiones correspondientes.

Más allá de las diferencias políticas que puedan existir, la discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite hace años: ¿hasta cuándo una ruta fundamental para General Viamonte y toda la región seguirá esperando una solución de fondo?