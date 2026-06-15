Desde el Municipio informaron que siguen realizando la quita de vegetación flotante de la laguna del Parque

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando de manera paulatina e incesante las tareas de extracción de la vegetación flotante conocida como “repollitos de agua”, que había cubierto una importante superficie de la laguna del Parque General San Martín, afectando tanto el aspecto como las condiciones del espejo de agua del principal paseo público de la ciudad.

Los trabajos se llevan adelante mediante la denominada “cosechadora de algas”, una herramienta especialmente recuperada y reacondicionada para esta intervención, cuya puesta en funcionamiento permitió iniciar un proceso sostenido de limpieza y recuperación ambiental.

A medida que avanzan las jornadas de trabajo, la vegetación es retirada progresivamente, permitiendo que la laguna recupere paulatinamente su mejor estado.

Las tareas continuarán de manera permanente hasta alcanzar una mejora integral del espejo de agua, contribuyendo a la preservación y puesta en valor de uno de los espacios verdes más emblemáticos y concurridos de la comunidad.