CAME pidió al Senado cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para aliviar la situación de las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, que próximamente será tratado en el Congreso de la Nación.

El pedido surge en un contexto de aumento de embargos y multas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una situación que, según la entidad, está afectando a miles de pequeñas y medianas empresas.

Entre las principales propuestas presentadas por CAME se encuentran la reducción de multas para los contribuyentes que regularicen su situación dentro de un plazo determinado, la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y embargos para el sector pyme, y la creación de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas.

Además, la entidad propone que ese régimen incluya una quita del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación reducida. También solicita que puedan incorporarse deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes de pago vigentes o ya caídos.

Desde CAME señalaron que el reclamo se realiza en medio de un escenario económico complejo, marcado por un bajo nivel de consumo y por propuestas de reforma tributaria que, según la entidad, podrían afectar el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentar los costos de la formalidad.

«Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino», expresó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.

Finalmente, la entidad destacó que considera fundamental que el Senado atienda estos pedidos para preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo en un contexto de transformación económica.