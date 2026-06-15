Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus familiares y allegados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, minutos antes de su muerte, la habían sedado «porque ya su cuerpito no aguantaba más«: «Gracias por haber acompañado sus relatos. Nos dio mucha felicidad a todos», manifestaron sus allegados.

«A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 30 mil detenidos desaparecidos Presente Ahora y siempre!», confirmó el comunicado que enviaron desde su entorno.

De acuerdo a lo trascendido, el velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo será en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA (Av. Hipólito Irigoyen 3171), este lunes 15 a partir de las 14 hasta las 24hs. y el martes 16 de 8hs. a 12hs.