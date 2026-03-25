Se lleva adelante la limpieza de veredas y poda en arbolados de barrios

La Municipalidad de Nueve de Julio dio inicio hoy a las jornadas de limpieza y concientización ambiental en el barrio El Mercantil, una propuesta que continuará mañana jueves y el viernes.

Con el objetivo de promover el cuidado del ambiente a través de operativos de limpieza, recuperación de veredas y caminos, poda en altura y acciones de educación ambiental, la Municipalidad invita a los vecinos a sumarse a estas prácticas para mantener limpios los barrios. La iniciativa, impulsada en el marco del programa “Yo Amo Mi Barrio”, tendrá a su vez un punto limpio ubicado en la intersección de Frondizi y Pueyrredón para acercar residuos reciclables e informarse sobre separación y consultar dudas sobre recolección.

En este sentido, se recuerda a los vecinos la importancia de la correcta separación de residuos domiciliarios. Los residuos no reciclables deben disponerse en bolsa negra, incluyendo servilletas, envases sucios, cartones contaminados, restos de comida y plásticos sucios. En tanto, los materiales reciclables —como vidrio, cartón limpio, plásticos secos, metales y papel— deben colocarse separados para facilitar su tratamiento.

Asimismo, se informa que en esta zona (la Nro. 2), los vecinos deben disponer el carpido y los residuos reciclables los días lunes, debiendo sacarse antes de las 20 horas y respetando las condiciones establecidas para su disposición.

Por otra parte, el municipio recuerda que se encuentra disponible la nueva línea de atención al vecino, a través del número 2317-581111 (solo WhatsApp), de lunes a viernes de 8 a 12 horas, donde se pueden canalizar reclamos vinculados a recolección de residuos, espacios verdes, obras públicas, urbanismo, tránsito y salud.