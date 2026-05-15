Se lanzó en A Todo Trigo la Campaña Fina 2026/27: la tercera mejor cosecha de la historia

Durante la primera jornada de A Todo Trigo 2026, el economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa, presentó las estimaciones de esa entidad de cara al lanzamiento de la Campaña Fina 2026/27, luego de un ciclo anterior que marcó récords absolutos para el país.

Tras plantear las claves del mercado a nivel mundial –signado por la tensión geopolítica, la presión en la cadena de fertilizantes y el aumento generalizado en la estructura de costos-, Costa afirmó que las proyecciones generales muestran una marcada baja tanto para trigo como para cebada.

“El mundo está demandando trigo pero las producciones proyectadas no son tan buenas”, dijo, al tiempo que enumeró la situación de los principales jugadores de ese mercado.

“Estados Unidos pasaría de 54 millones de toneladas de trigo a solo 42. Australia pasará de producir 36 millones de toneladas a 30. La Unión Europea proyecta una baja de 143 millones de toneladas a 137; Rusia pasa de 90 a 86; Ucrania de 26 a 25. Y Brasil, el socio tradicional del trigo argentino, verá a su producción en una menor área sembrada, de 2,4 millones de hectáreas a 2,2. La producción pasaría de casi 8 millones de toneladas a 6,6”, detalló el economista.

Ahora bien, a nivel local, Costa indicó que las variables a mirar son el precio, que desde el informe pre-campaña subió un 8%; la relación insumo-producto, que hoy “asusta”; y los índices de recupero de la inversión por hectárea.

“Con los precios actuales, esa probabilidad de recupero cae. Cada una de las zonas de Argentina está un poco peor que el año anterior. Es un año desafiante, no hay nada regalado, y vemos todos los números negativos”, adelantó el especialista, que aclaró que a nivel agronómico sí hay buenos indicadores.

“La humedad del perfil, las lluvias acumuladas, son muy buenas para todas las regiones, incluso mejor que el año pasado”, sostuvo.

Discriminado por zona, el norte del país es la única que proyecta un incremento del área sembrada, que se ubicará en torno al 8%. Sin embargo, las perspectivas caen de cara a la aplicación de tecnología. Una encuesta de la Bolsa de Cereales arrojó que un 36% de los productores planean reducirla y un 60% estima mantenerla igual al año anterior.

“El año pasado tuvimos un rendimiento récord, un 72% por encima del promedio de los últimos 5 años, y con un área muy buena. En esta campaña la caída será del 17% del rendimiento, y del 11% productivo”, adelantó Costa.

En el centro los indicadores se ubicaron todavía más en rojo. Mientras en el centro-oeste el área se mantendrá similar a la campaña 2025/26, en el centro-este tendrá una marcada baja, lo que empuja al promedio general de la zona. En cuanto a la tecnología, la tendencia se replica.

“Nadie nos dijo vamos a fertilizar más o vamos a aplicar más tecnología. Sí nos dijeron que se mantendrán iguales. Entonces tenemos toda una zona central argentina que siembra menos y que eventualmente va a aplicar menos tecnología”, lamentó Costa. Esto llevará a una caída del 27% del rendimiento y del 31% en producción.

Finalmente, en la zona sur, triguera por excelencia, la baja también será marcada. “Habrá menos área, menos tecnología. Proyectamos una caída relevante, tanto en términos de rendimiento como de producción”.

Aún así, y antes de revelar los números finales, el economista invitó a los presentes a reflexionar. “Si contextualizamos esto, estamos por encima de los tres años anteriores y no tan lejos de lo que tuvimos antes. Nos estamos comparando contra un año que fue absolutamente excepcional, y por eso parece ser un año muy negativo. Sorprende un poco, pero es importante decir que es casi una corrección a la media del promedio”, afirmó Costa.

A continuación, detalló: “Estamos proyectando un área sembrada de trigo de 6,5 millones de hectáreas, con una producción de 21,3 millones de toneladas. Las variaciones interanuales dan una caída del área del 3% y de la producción agregada del 23%. En cebada se proyectan 1,35 millones de hectáreas, un poco por encima del año pasado, con una producción de 5,25 millones de toneladas por efecto de los menores rendimientos proyectados”.

“Esta campaña nos deja un sabor a poco contra el año pasado. Pero es la tercera campaña más grande de la historia. Arriba de 20 millones de toneladas estuvimos dos veces nada más. El año pasado, y hace 5 años. O sea, es un ‘campañón’”, concluyó.