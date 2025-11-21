Se juega la 7ma fecha de la Primera A, con partido adelantado hoy viernes

Se disputa este fin de semana la 7ma. fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol que comenzará hoy viernes 21 de noviembre (no laborable) con el adelantado Naón – La Niña.

El sábado 22 de noviembre se jugará la 12da jornada del Ascenso y el domingo 23 se completará la 7ma fecha de Primera A, con los cinco partidos restantes.

El torneo de la A lo lidera San Martin y a tan solo un punto están Atlético 9 de Julio y French. Por su parte en la B, el líder es 18 de Octubre.

VIERNES 21

PRIMERA A

17 hs: Naón – La Niña.

SABADO 22

ASCENSO

17 hs: Compañía – 18 de Octubre.

17 hs: 12 de Octubre – Def. de la Boca.

17 hs: Def. de Sarmiento – Dennehy.

DOMINGO 23

PRIMERA A

17 hs: El Fortín – Ag. Alvarez.

17 hs: Quiroga – San Agustín.

18 hs: San Martín – Patricios.

18 hs: 9 de Julio – Once Tigres.

20 hs: French – Libertad

Posiciones en el Torneo

San Martín – 14 pts

-Atlético French – 13 pt

-Atlético 9 de Julio – 13 pt

-Atlético Naón – 9 pts

-F.C. Libertad – 11 ptos.

-Once Tigres – 10 pts

-Atlético Patricios – 5 pts

-San Agustín – 4 pt

-Agustín Álvarez – 4 pts

-La Niña – 3 pts (1)

-Atlético Quiroga – 2 pts (1)

-El Fortín – 2 pts (2)

(2) dos partidos pendientes por jugar

(1) Un partido pendiente por jugar