Se incendio un automóvil en el medio rural

En la jornada de este miercoles minutos antes de las 18hs. el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio debieron intervenir en el incendio de un vehículo en un camino rural en cercanias de la localidad de La Niña.

Al lugar se desplazó el Móvil N° 5, donde los servidores públicos trabajaron para controlar las llamas que afectaban al automóvil marca VW, evitando mayores riesgos en la zona.

Hasta el momento no se informaron detalles sobre las causas que originaron el siniestro ni sobre la existencia de personas lesionadas.