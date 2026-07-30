En Bragado se incendió la máquina compactadora de motos

En las primeras horas de este miércoles 29, el personal llevaba adelante la habitual tarea de compactación de motocicletas que habían sido secuestradas por el área de Tránsito durante distintos operativos.

Un insólito episodio se registró este miércoles en un galpón que alquila la Municipalidad de Bragado, ubicado en la zona de la estación ferroviaria, en la esquina de Rivadavia y Ferroviarios Argentinos.

Desde las primeras horas de la jornada, el personal llevaba adelante la habitual tarea de compactación de motocicletas que habían sido secuestradas por el área de Tránsito durante distintos operativos.

Sin embargo, en pleno procedimiento, la máquina compactadora comenzó a incendiarse. De acuerdo con las primeras versiones, el fuego se habría originado debido al material altamente combustible presente en los vehículos que estaban siendo procesados.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de una dotación de los Bomberos Voluntarios, que logró controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara dentro del galpón.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y el incidente solo dejó daños materiales. Se investigan las causas precisas que provocaron el inicio del fuego. (Fuente: Bragado Informa)