En la mañana de este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento del convecino Néstor Ferrario, un destacado hombre que le dio todo al boxeo local.

Había nacido un 15 de agosto de 1941, en su querido Carlos María Naón; su debut como pugilista fue con apenas 17 años. Falleció a la edad de 82 años.

El periodista deportivo y Dierctor de Radio Amanecer FM 102.7, Juan Carlos Bravo, quien mantuvo un gran amistad, lo recuerda asi:

Se fue la llama del boxeo… Néstor Ferrario

Lo conocí en el Club El Fortín cuando todavía era un lugar descubierto y una noche de verano hace años, La Pantera Rubia se presentaba ante un rival de Bragado con el gran Manuel Tejeiro en el rincón.

Ese apodo fue puesto por el siempre recordado “Pichón” Di Risio. Paso el tiempo y un día ante la llegada de Víctor Emilio Galindez, ya campeón argentino a su casa nos invitó para una nota que salió en el diario El Orden de Antonio Rodríguez y corregida por el más grande periodista de nuestros tiempos el querido y siempre recordado Julio Luis Guerriere, y desde ahí surgió una amistad que quedó sellada para siempre.

Visitando los distintos gimnasios, viajando en el Rambler negro a cuanto festival había en cualquier lugar de la provincia. Era tal el pedido de los distintos festivales que se me ocurrió un día titularlo EL CLAN FERRARIO viaja y viaja. Por su manos pasaron boxeadores de todo tipo, recuerdo claramente las batallas de “Titino” Rodríguez ante Quintana de Pehuajo, en categoría mosca, las victorias de Guillermo Frontini en Pehuajo ante el invicto Villalba cuando fue de punto y termino siendo banca.

Cuando en Bragado venció claramente a Lencina al que golpeo muy duro y otras tantas batallas. Más tarde aparecieron “Lindor” Cobas Berton, alto y que pegaba duro, una rodilla lo alejo del boxeo, en ese mismo equipo estaba el estilista y tiempista “Polvorita” Cruz, el avasallante “Negro” Cardozo, otro boxeador de lujo con algunas lagunas como Cañete Bufano el del pantalón blanco inmaculado, el de las mañas y también dando espectáculo con su estilo “Gatica” López, y sigue la lista con el “Chavi” Cuello ,guerrero hasta el final de cada asalto. El bueno de Jara, y así en el recordado gimnasio del garaje y bajo de la parra de su casa también fueron llegando Pablo Galichio, “Rocky” Defooz, Jorge Pastor, Roquiño Defooz, y en ese tránsito siempre acompañado por Jorge Arocas un colaborador de lujo al igual que el recordo Muccio, Mulita Gonzales y muchos mas que siempre estaban.

Su casa albergo a boxeadores con apoyo, contencion y comida. Siempre lo visitaba su amigo Juan Carlos Pradeiro el manager de Víctor Galindez que tenía a Marti de nuestro medio como gran amigo que siempre lo cobijo, árbitros como Coronel y otros que paraban en su casa donde su madre doña Rosita lo agasajaba con unos ravioles deliciosos y donde en largas mesas compartimos noches de boxeo, futbol y muchos más con gente que disfrutaba de momentos únicos.

Recuerdo un hecho que vale la pena poner en contexto, cuando Galindez se distancia de Lectoure por un tiempo se radica en nuestra ciudad y el gimnasio de Nestor, cedido gentilmente por el recordado “Toscanito” Scandizzo donde hoy está el Diario El 9 de Julio, se entrenaba para no perder ritmo, en ese momento Guillermo Blanco una distinguida pluma nuevejuliense era hombre de El Grafico y me pidió que hiciera una nota, Galindez no daba notas a nadie pero Nestor hizo de nexo, e hicimos la nota mas una foto y la enviamos a Guillermo ,por supuesta corregida por el hombre y se publicó.

Cuando Galindez llego a campeón del mundo uno de los lugares que primeramente visito fue la casa de la Familia Ferrario, hasta que un día la muerte lo sorprendió en 25 de Mayo en una carrera de TC.

Siempre había actividad en el gimnasio de Nestor respaldado por su compañera de toda la vida, Lidia, y con ese amor el boxeo que traía desde su pueblo natal, Carlos Maria Naon y donde en más de una oportunidad nos comentó lo que vivió jugando para Porteño, sus tíos y tantos personajes deportivos y no deportivos que aún sigue dando esa querida localidad.

Organizando boxeo como se podía, nunca aflojo, y de pronto llego un momento que se disfruto, fue la campaña de dos boxeadores a nivel profesional como la de “Rocky” Defooz y Jorge Pastor. Noches inolvidables, viajes al Luna Park donde nuevejulienses marchaban a ver a nuestros valores que se destacan, apoyados por la barra del EL GALLITO DEL OESTE que dirigía, el siempre recordado “TITI” CIOLI, que también acompaño a la selección de Carranza, los viajes al departamento de Miguel Saralegui, la concentración en el Hotel Roma. La noche de los Rocky en el Luna, las charlas con Tito Lectoure, gracias al Clan Ferrario conocimos a Ulises Barrera un señor. Al pampeano Arias que hacía por Canal 9 entre las sogas, Horacio García Blanco, Osvaldo Cafarelli, Horacio Acavallo, Nicolino Locche y mucho más.

Néstor Ferrario, amo el boxeo como nadie, nunca le importo lo económico, en muchas oportunidades el porcentaje que un manager debe llevarse del profesional no lo retiro, su misión era entrenar y entrenar. Cuando parecía que el CLAN FERRARIO caía aparecieron otros boxeadores, entre ellos “Panterita” Rodríguez que ya venía, pero comenzaba a asomar en las peleas de semi fondo y se necesitaba continuidad y un día eligió a Elías Pino que se ocupó con un grupo de fierro de fortalecer el gimnasio en todo aspecto, construir un ring, incorporar elementos y capacitación personal.

Y no se equivocó NESTOR, porque el camino siguió firme y con ideas claras sumándose Maxi Peralta, Berton, Mujica y las chicas de la comisión, que potenciaron una tarea en lo amateur y profesional, que acaba de dar sus frutos a pesar de los pronósticos previos que alcanza con Franco “Panterita” Rodríguez el titulo argentino ligero, un regalo para el que con más de 60 años de actividad y perseverancia tenia al final de su vida el premio de irse sabiendo que el chiquilín que alguna vez llego a su gimnasio le regalaba lo único que le faltaba para cerrar un ciclo lleno de pasión, fervor, trabajo, sacrificio, conducta que se ganó en cuanto festival se presentó.

Su llama se volvió a encender y ahora solo falta que pueda concretarlo alguien que tiene condiciones para hacerlo como Kevin Zarate que por trabajo y otras situaciones no ha podido cerrar un ciclo como se merece, pero que creo, está en condiciones de lograrlo y los amateurs que vienen como los hermanos Alonso, el pibe Lagano y seguramente los que se seguirán sumando entre chicos y chicas motivados por lo de PANTERITA y sabiendo que todo es esfuerzo y entrenamiento. EN TU CUENTA NO QUEDA NADA POR SALDAR NESTOR…TODAVIA HAY PARA GASTAR…Y EN CADA CAMPANAZO DE CADA ROUND DE AQUI EN MAS ESTARAS EN EL RINCON Y LOS BOXEADORES LO SABRAN…EN EL FINAL ME PERMITO DECIRTE GRACIAS PORQUE CONOCI A UN TIPO INTEGRO, AMIGO FIEL Y QUE ME PERMITIO DISFRUTAR DE UN DEPORTE DURO PERO QUE TIENE MUCHAS COSAS BUENAS QUE POCOS CONOCEN Y QUE YO TUVE ESE PREVILEGIO QUE SIEMPRE AGRADECERE…HASTA SIEMPRE CAMEPON DE LA VIDA…