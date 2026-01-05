Se disputo un nuevo torneo de natación en 9 de Julio
Como en cada temporada de verano se disputa en 9 de Julio y region el Torneo Interclubes de Natación, contando con la presencia de equipos de la zona, en este caso, los tres de nuestra ciudad: Atlético 9 de Julio, Libertad y Alquimia.
La fecha de competencia se desarrollo en el natatorio del Club Atletico 9 de Julio, donde en la entidad informaron de los logros de los nadadores «millonarios» en distintos estilos de natación.
RESULTADOS DEL EQUIPO LOCAL
Pre infantil Crol 33m, 1° Picardo Milagros;
Infantil Crol 33m, 1° Pilar Keno; 2° Amadeo Lizarralde; 3° Augusto Miranda;
Menores Crol 33m, 1° Esperanza Capriroli; 2° FelicitaS Mesa; 3° Teresita Silvera;
Menores Crol 33m 1° Juan De Miguel; 3° Franco Paoltroni;
Cadetes Crol 33m, 2° Sofia Taborda; 3° Rocío García;
Pre infantil Pecho 33m, 1° Milagros Picardo;
Infantil Pecho 33m, 1° Emilia Alsua; 2° Pilar Keno;
Infantil Pecho 33m, 1° Augusto Miranda; 2° Amadeo Lizarralde; 3° Xavi Gavaldá;
Menores Pecho 33m, 1° Teresita Silvera; 2° Esperanza Capriroli; 3° Felicitas Mesa;
Menores pecho 33m, 1° De Miguel Juan; 2° Iñaki Ormaechea;
Juvenil Pecho 66m, 2° Felicitas Mesa;
Cadetes Crol 99m 2° Teresita Silvera;
Infantil Espalda 33m, 2° Pilar Keno; 3° Helena Sánchez;
Cadetes Mariposa 33m, 1° Nicolás Rodríguez;
POSTAS
Infantil Posta 4×33 libre: 2° Sánchez, Lambertucci, Alsua, Miranda; 3 ° Mesa, Paoltroni, Gavaldá, Picardo;
Menores Posta 4 x 33 libre: 1° Silvera, Rodríguez, Ormaechea, Capriroli; 2° Paoltroni, Mesa, Keno, Lizarralde;
Cadetes Posta 4 x 3 libre: 1° García, Taborda, De Miguel, Bouflet;
