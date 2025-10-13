Se disputó la 7ª fecha del Torneo Clasificación del Golf

Se disputo este fin de semana una nueva fecha del Torneo Clasificación del Golf Club Atlético 9 de Julio, siendo esta la 7ma fecha, auspiciada por Campo 9.

A pesar de las inclemencias climáticas, la fecha se pudo disputar, con los siguientes resultados: Categoría mixta del 21 al máximo: 1° Mateo Sendoya, 64; 2° Leonardo Alvarez, 67 y 3° Horacio Zanetti, 71 (DA). Categoría 16 al 20: 1° Dino Langono 66, 2° Javier Taranto 68 y 3° Gabriel Agrifoglio 70. Y categoría mixta hasta 15: 1° Federico Stickar 71; 2° Lucas Domínguez 72 y 3° Alejandro Delfino 73 (DA). Approach 3/12 Ricardo Cortes, Approach 7/16 Alejandro Delfino.

Al cabo de la jornada se compartió un lunch con los participantes y las autoridades procedieron a la entrega de los premios que estaban en juego.

Desde la entidad golfistica recordaron que la sub comisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio, es presidida por Javier Taranto, y el torneo cuando aun le resta una fecha para culminar, pasa luego a la etapa de play off , proclamando así a los campeones del Club de la temporada.