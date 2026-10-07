Se disputaron las finales de la Liga Nuevejuliense de Tenis

Se disputaron las semifinales y finales de la quinta fecha de los certámenes de la Liga Nuevejuliense de Tenis, que comenzaron en septiembre y tuvieron que ser postergadas por lluvias, de modo que se jugaron en las canchas del Club Atlético, las semifinales el jueves 1° y las finales el viernes 2.

En Tercera división singles, en la semifinal se enfrentaron Carlos Haugh, que se impuso a Nicolás Bossio y Tomás Tabbita que venció a Martín Andrés; en Primera singles, Ignacio Coronel le ganó a Juan Ignacio Castilla y Nehuén Bracco a Nakel Bracco; y en Damas, María José Carná le había ganado a Romina Guaragna y Ana Paula Carletti a Lorena Petetta, de modo que los ganadores pasaron a las finales, donde, en Tercera Haugh venció a Tabbita por 6-4, 2-6 y 10-3; en Primera Nehuén Bracco a Coronel 6-1 y 6-2 y en Damas “A” Carná a Carletti 7-6 y 6-4, recibiendo todos premios adjudicados por la Liga, que anunció que próximamente se disputaran los Masters.