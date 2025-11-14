Se dio el cierre al ciclo 2025 de «Museo a las Escuelas»

Este jueves 13 en sede del Museo Archivo y Centro Cultural «Julio de Vedia», la dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio, dio cierre, a una nueva edición -la 18va.- del ciclo “Museo a las Escuelas”, que se desarrolla anualmente y cuenta con notable participación de escolares de distintos niveles educativos.

En la oportunidad, con la presencia de funcionarios del Gabinete Municipal, autoridades educativas, docentes y alumnos, se presentaron los trabajos y ponencias realizadas por educandos y docentes de más de 30 escuelas del distrito a lo largo del presente calendario, con técnicas de maquetas, video e infografías.

En oportunidad de dirigirse a los presentes, el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto castro, agradeció la presencia de autoridades educativas, docentes y alumnos y destacó el compromiso y el trabajo realizado por alumnos y docentes, “que ayuda a fortalecer nuestro sentido de pertenencia al partido y a la ciudad de 9 de Julio”.

Posteriormente, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacó también la importancia del proyecto y su consolidación en el tiempo, renovándose anualmente el entusiasmo y la participación de los alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y el partido.

En tanto, sobre el cierre del acto protocolar, representantes del H. Concejo Deliberante procedieron a la entrega de copias del Proyecto de Resolución que declaró de Interés Legislativo Municipal la participación de alumnos, docentes e historiadores locales en el XX Congreso de Historia de los Pueblos, desarrollado en septiembre pasado en la ciudad de La Plata, a cada uno de los asistentes al mismo.