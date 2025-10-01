Se desarrollo la instancia local de Parlamento Juvenil con la exposición de 22 proyectos

La sala del Consejo Deliberante del partido de 9 de Julio fue el escenario este martes 30 para una sesión mas del Parlamento Juvenil a cargo de alumnos el nivel Secundario del distrito donde trataron distintos temas de interes para los adolescentes.

El espacio que es un programa provincial de educación, tiene por objetivo la participación democrática con la discusión de proyectos que abordan temas que cruzan a la comunidad.

En la apertura, el Presidente del Concejo Deliberante, concejal Sebastián Malis y la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacaron la importancia de escuchar las voces de los jóvenes, con su intervención. Malis al dirigir la palabra señalo “lo que ustedes hacen nos aporta mucho, nos obliga a repensar nuestras acciones y a trabajar de manera diferente”. En tanto que la Inspectora Gabriela Tiani, hablo del trabajo colectivo y el esfuerzo de los docentes y familias para que los estudiantes pudieran presentar sus propuestas.

Los proyectos presentados y debatidos fueron 22, y trataron de lo siguiente:

EES Nº1 – Participación ciudadana de los jóvenes

EES Nº 2- Jóvenes y trabajo

EES Nº 5 – Salud Mental

EES Nº 6 – Participación ciudadana de los jóvenes

EES Nº 7 – ESI

EESNº8 – Comunicación y Medios

EES Nº 10- Salud Mental

EES Nº 11- ESI

EES Nº 12 Participación ciudadana de los jóvenes

EES Nº 13 – EAI

EES Nº 14 – Participación ciudadana de los jóvenes

EES Nº 15 – Salud Mental

EES Nº 16 – EAI

EES Nº 3081 – EAI

EES T Nº 1 – Salud Mental

EES T Nº 2 – EAI

EEE Nº 501-Comunicacion y medios

CEPT Nº 15 El Chajá – EAI

IJS – Derechos humanos

IMS – Inclusión educativa

Colegio Los Ceibos – Inclusión Educativa