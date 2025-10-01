Se desarrollo la instancia local de Parlamento Juvenil con la exposición de 22 proyectos
La sala del Consejo Deliberante del partido de 9 de Julio fue el escenario este martes 30 para una sesión mas del Parlamento Juvenil a cargo de alumnos el nivel Secundario del distrito donde trataron distintos temas de interes para los adolescentes.
El espacio que es un programa provincial de educación, tiene por objetivo la participación democrática con la discusión de proyectos que abordan temas que cruzan a la comunidad.
En la apertura, el Presidente del Concejo Deliberante, concejal Sebastián Malis y la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacaron la importancia de escuchar las voces de los jóvenes, con su intervención. Malis al dirigir la palabra señalo “lo que ustedes hacen nos aporta mucho, nos obliga a repensar nuestras acciones y a trabajar de manera diferente”. En tanto que la Inspectora Gabriela Tiani, hablo del trabajo colectivo y el esfuerzo de los docentes y familias para que los estudiantes pudieran presentar sus propuestas.
Los proyectos presentados y debatidos fueron 22, y trataron de lo siguiente:
EES Nº1 – Participación ciudadana de los jóvenes
EES Nº 2- Jóvenes y trabajo
EES Nº 5 – Salud Mental
EES Nº 6 – Participación ciudadana de los jóvenes
EES Nº 7 – ESI
EESNº8 – Comunicación y Medios
EES Nº 10- Salud Mental
EES Nº 11- ESI
EES Nº 12 Participación ciudadana de los jóvenes
EES Nº 13 – EAI
EES Nº 14 – Participación ciudadana de los jóvenes
EES Nº 15 – Salud Mental
EES Nº 16 – EAI
EES Nº 3081 – EAI
EES T Nº 1 – Salud Mental
EES T Nº 2 – EAI
EEE Nº 501-Comunicacion y medios
CEPT Nº 15 El Chajá – EAI
IJS – Derechos humanos
IMS – Inclusión educativa
Colegio Los Ceibos – Inclusión Educativa
