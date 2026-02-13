Se desarrollo el Dia Técnico Bayer en 9 de Julio

Bayer Argentina desarrollo en 9 de Julio junto a su distribuidor La Madrugada Agropecuaria, y la empresa Surcos Consultora una jornada a campo denominada Dia Técnico Bayer, con foco en la Propuesta Integrada que presenta Bayer a clientes, análisis y comportamiento de híbridos junto a productores, fertilización, manejo de herbicidas y recorrida a campo.

El Ing. Agr. Jose Leiva del equipo técnico Bayer destaco que estas jornadas son muy positivas porque permite escuchar en el lugar al productor en como se desarrollan nuestros maices, ademas de explicarles como es la «Propuesta Integral Bayer».