Se desarrollan obras en Escuela de Comercio 

Desde el Consejo Escolar de 9 de Julio informaron que fruto de gestiones realizadas por dicho organismo, y con fondos provinciales, se dio inicio a la obra denominada “Declive de pisos exteriores, filtraciones y desagües pluviales”, en la Unidad Académica ENS (Ex Escuela de Comercio).

El presente informe tiene como finalidad brindar un análisis detallado de la obra.

Se constató que la estructura de hormigón se encuentra íntegra y sin deterioros evidentes. En función de las observaciones realizadas, se concluye que las causas que provocaron las deformaciones en los solados no afectaron la estructura resistente, la cual se mantiene estable y en buen estado de conservación.

La obra continúa desarrollándose con el objetivo de corregir las filtraciones y optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales.