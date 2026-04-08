Se desarrollan obras en el sector electrico en el Autodromo 9 de Julio

Con el impulso de una nueva etapa institucional, el Autódromo de 9 de Julio comenzó a transitar un proceso de recuperación y puesta en valor de su infraestructura, marcando el inicio de una serie de obras proyectadas para el transcurso del año.

En esta primera fase, los trabajos están centrados en la recuperación integral del tendido eléctrico en la zona del playón de boxes, un sector clave para el normal desarrollo de la actividad deportiva.

Las tareas incluyen la instalación de nuevas columnas de iluminación, junto con la colocación de tableros modernos para la provisión de energía, apuntando a mejorar tanto la funcionalidad como la seguridad del predio.

Actualmente, ya se ha dado inicio a las labores de excavación y zanjeo, como se observa en las imágenes, donde maquinaria pesada trabaja en la apertura de canalizaciones destinadas al nuevo cableado subterráneo. Estas intervenciones son fundamentales para renovar un sistema que requería actualización y adaptación a las demandas actuales de las competencias.

Desde la flamante comisión organizadora se destacó que este es apenas el puntapié inicial de un plan de obras más amplio, que se llevará adelante de manera progresiva y en coordinación con el calendario deportivo, garantizando así la continuidad de las actividades en pista.

De esta manera, el autódromo nuevejuliense comienza a escribir una nueva página, apostando a la mejora de sus instalaciones con una mirada puesta en el crecimiento sostenido y en brindar mejores condiciones tanto a pilotos como a equipos y público en general.